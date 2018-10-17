120 personel esnafı dinleyecek

Esenler Belediyesi'nde görevli 120 personel, "Esnaf Buluşmaları" kapsamında ilçenin tüm mahallelerindeki 20 bin esnafın hal-hatırını sorup, talep ve önerilerini alacak.

Esenler Belediyesi, Esenler esnafının her türlü ihtiyacına birebir görüşerek cevap bulmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz ay belediye başkan yardımcıları ve danışmanları, birim müdürleri ve belediye personeli ile birlikte "Esnaf Buluşmaları" düzenleyerek esnafı dinleyen ekipler yeni buluşma için kolları sıvadı.

20 Bin esnafla buluşacaklar

Esenler Belediyesi'nde görevli 120 personel, ilçenin tüm mahallelerindeki 20 bin esnafın hal-hatırını sorup, talep ve önerilerini alacak. Görevli personel, ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürlerinden esnaf taramasında yapmaları gerekenler hakkında bilgi ve eğitim aldılar. Teknik konulardan etkili iletişime kadar birçok konuda, alanında uzman isimlerden de eğitim alan ekipler, 22 Ekim Pazartesi günü "Esnaf Buluşmaları"na başlayacak. Bu ziyaretlerde Esenler Belediyesi'nin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İlçe Emniyeti, Milli Eğitim Müdürlüğü, Müftülük, BEDAŞ, İSKİ, İGDAŞ ve Türk Telekom gibi kurumlarla ilgili de taleplerini alarak çözümleri noktasında ilgili birimlere iletecek.

Yüzde 98'ine geri dönüldü

Eylül ayında başlayan "Esnaf Buluşmaları"nda, Esenler Belediyesi'ne iletilen 688 talebin çözümlü olan 673'üne yani yüzde 98'ine geri dönüş sağlandı. Bu ay alınacak taleplerin ardından üçüncü tur, önümüzdeki ay gerçekleşecek.

Göksu: bu bir gönül işi

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Esnaf Buluşmaları" öncesi son eğitim toplantısında personelle bir araya geldi. Toplumsal hareketliliği ve motivasyonu maksimum düzeye çıkaracak işler yapmaya devam ettiklerini belirten Göksu, şunları söyledi:

"Bize gelen taleplerin ciddi bir oranı belediyenin iş ve görev alanına girmeyen işler dahi olsa da, bu şehrin hangi meselesi, hangi sorunu varsa bunların çözümünden bizler sorumluyuz. Bu ziyaretler çok önemli. Vatandaş kızacaksa da, sitem edecekse de, teşekkür edecekse de bize etsin. Esenler Belediyesi'nin birer paydaşı olarak, görev bölümü içerisinde bizlere verilen sorumlulukları yerine getiren takım arkadaşlarıyız. Bizlere verilen bu sorumluluklar aslında toplumsal sorumluluklarımız. Belediye çalışanlarımız, takım arkadaşlarımız vatandaşlarımızı dinlesinler, önerilerini ve şikayetlerini duysunlar istiyoruz. Personelimiz esnafımızı dolaşarak müdürlerimizin aldığı önerilerin, taleplerin neticeleriyle ilgili de bilgilendirmelerde bulunacaklar ve başka bir arzularının olup olmadığını soracaklar. Esnafımızın Esenler Belediyesinin her zaman yanlarında olduğunu bilmeleri gerekiyor. Bu iş bir gönül işidir, bunu bilerek çalışmamız lazım."