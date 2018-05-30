13 ülkenin yetim çocukları Esenler’deki iftarda buluştu

13 ülkeden yetim çocuklar İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) kararıyla 2014’ten bu yana Dünya Yetimler Günü olarak kabul edilen Ramazan Ayı’nın 15’inci gününde şehit yakınları ve gazilerle Esenler’deki iftarda bir araya geldi. “Gönlümüz Bir, Soframız Bir” sloganıyla Esenler Belediyesi’nin 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda düzenlediği iftara Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Bosna Hersek, Arnavutluk, Kırgızistan, Azerbaycan, Pakistan, Lübnan, Filistin, Nijer, Afganistan, Çeçenistan, Doğu Türkistan ve Suriyeli yetim çocuklar, Esenler’deki yetim çocuklar, şehit yakınları ve gaziler katıldı. İftar programı Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Ezanın okunmasıyla kardeşlik sofralarında buluşan vatandaşlar hep birlikte dualar eşliğinde oruçlarını açtı. İftarla farklı renklere, dillere, gelenek ve göreneklere sahip yetim çocuklar Dünya Yetimler Günü’nde farklı ülkelerin çocuklarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

“Her Ramazan’a bir acıyla başlıyoruz”

Dünya Yetimler Günü’nde yetimler, şehit yakınları ve gazileri bir araya getirmekten memnuniyet duyduklarını ifade eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “ Bugün yetimlerimizle, gazilerimizle, şehit yakınlarımızla beraberiz. Yetimlerimizle aynı sofrayı paylaşıyoruz. Aynı ümmetin parçası olduğumuzu soframızda paylaşarak gösteriyoruz. Her Ramazan’a bir acıyla başlıyoruz bu sene Kudüs ile başladık. Allah tan ki Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Bütün İslam ümmetinin dikkatini çekti, umuyorum ki onun önderliğinde insanlık yeniden Kudüs’e yönelecek ve büyük siyonist oyunları bertaraf edecek” dedi.

“Buranın insanları çok misafir sever”

Yaşıtlarıyla İstanbul’da bir araya geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Azerbaycanlı Elnur Kamberli, “Buranın insanları çok misafir sever, Azerbaycan’da da böyle Türkiye’nin gözde şehri İstanbul çok güzel” diye konuştu.

“Türkiye’yi, İstanbul’u çok seviyorum”

İstanbul’u çok sevdiğini ve yeni arkadaşlar edindiğini ifade eden Afganistanlı Nesih Ümit, “Ben Türkiye’yi, İstanbul’u çok seviyorum. Arkadaşlar edindim, büyükler ve küçükler yan yana çok güzel oluyor” ifadelerini kullandı.