13 yerli enerji santrali için Akfen'e EBRD'den dev kredi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 2020 yılına kadar sadece yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşacak 1,000 MW'lık enerji üretim kapasitesine ulaşmayı hedefleyen Akfen Yenilenebilir Enerji'ye toplam 13 enerji santralinin yapımı için 102 milyon dolarlık kredi sağladı.

Rüzgar, güneş ve hidroelektrik olmak üzere sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmeye odaklanan ve bu alanda 2020 yılına kadar 1,000 MW'lık kurulu güce ulaşmayı hedefleyen Akfen Yenilenebilir Enerji, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) güçlü bir kredi desteği aldı. Yapılan anlaşmaya göre imzalanan 102 milyon dolarlık kredi, Akfen Yenilenebilir Enerji tarafından toplam kurulu gücü 327 megavat olacak 9 güneş (GES) ve 4 rüzgar (RES) santralinin hayata geçirilmesinde kullanılacak.

Yapılan bilgilendirmede; EBRD'nin 52 milyon dolarlık kredi desteği sağladığı ve 85 megavat gücünde olacak 9 GES projesi Konya, Amasya, Tokat, Van ve Malatya'da kurulacak. EBRD, toplam kurulu gücü 242 megavat olacak Çanakkale'deki Üçpınar (99 MW), Kocalar (26 MW), Hasanoba (51 MW) ile Denizli'deki (66 MW) 4 rüzgar projesine ise 50 milyon dolarlık kredi desteği sağlayacak. Böylelikle EBRD'nin Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin güneş ve rüzgar projelerine yönelik kredi desteği toplamda 102 milyon dolar olarak gerçekleşecek.

"Yatırımlarda önemli bir rol oynayacak"

Konuyla ilgili bilgi veren Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, EBRD kredisinin şirketin yatırımlarının hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynayacağını belirtti. Karabeyoğlu, "2020 yılı sonuna kadar hayata geçireceğimiz projelerle tamamı temiz enerji kaynaklarına dayalı 1,000 MW'lık kurulu güce ulaşma hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Önümüzdeki dönemde özellikle rüzgar enerjisi alanında yeni yatırımlarımız ve muhtemel satın almalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner ise "Türkiye yenilenebilir enerji sektöründe çekici yatırım fırsatları sunmaya devam ediyor. Sağladığımız finansman Akfen Holding'in ülkenin en büyük yenilenebilir enerji oyuncularından biri olma hedefini desteklemektir. Aynı zamanda bu yatırım, Türkiye'nin yerli kaynağa dayalı enerji üretimine geçiş sürecinde sektöre de ivme kazandırmaktadır" ifadelerini kullandı.