Turnuva öncesi Kağıthane Hasbahçe’de bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Biz spor ve kültür vasıtasıyla insanları bir arada tutuyoruz“ dedi.

Kağıthane Belediyesi ve İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde bu yıl 14’üncüsünün düzenleneceği Uluslararası Türk Dünyası Fevzi Şeker Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası başlıyor. Uluslararası Güreş Federasyonu programında olan turnuvaya 17 ülke davet edildi. Bu ülkelerden Rusya, Bulgaristan, Makedonya, Moldova, Ukrayna, Azerbaycan, Irak ve Gürcistan turnuvaya iştirak edeceklerini bildirdi. Türkiye adına ise İstanbul karması ve milli takım turnuvada yer alacak. Turnuva 8-9 Eylül tarihlerinde Yahya Kemal Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek.

Farklı coğrafyalarda yaşayan Türk dünyası arasında dostluğu pekiştirmek ve merhum şampiyon güreşçi Fevzi Şeker’in Türk güreşine katmış olduğu sporcu karakterini ölümsüzleştirmek maksadıyla düzenlenen turnuvanın basın toplantısı Kağıthane Hasbahçe’de gerçekleştirildi. Toplantıya Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Güreş Federasyonu As Başkanı Mustafa Çakır, Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Uyar ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Vekili Kubilay Kalaycıoğlu ve merhum Fevzi Şeker’in eşi Kamer Şeker katıldı.

“Spor altyapısı olarak da büyük çalışmalarımız var“

Örnek sporcuları unutmadıklarını ve onların anısına etkinlikler yaptıklarını dile getiren Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Biz çocuklarımızın, gençlerimizin, yetişkinlerimizin güvenli alanlarda yaşamlarını, sporlarını, kültürlerini sürdürebilmeleri için yoğun bir emek sarf ediyoruz. Gelirlerimizin de yüzde 25’ini burada değerlendiriyoruz. Bu anlamda spor altyapısı olarak da büyük çalışmalarımız var. Spor kulübümüzü de oluşturduk. 20’in üzerinde ayrı branşta spor yapıyoruz. Örnek sporcularımızı da unutmuyoruz. Vefa duygusuyla onların anısına da etkinlikler yapıyoruz. Bugün de Fevzi Şeker Uluslararası Güreş Turnuvası’nın basın açıklamasını yaptık. Cumartesi, pazar günleri müsabakalarımız devam edecek. Spor önemli. Kültür önemli. Kitleleri, ülkeleri, insanları birbirine yaklaştıran en önemli etkinlik. Biz spor ve kültür vasıtasıyla insanları bir arada tutuyoruz" dedi.

"Kağıthaneli minik sporcuların gelecek hedefleri büyük"

11-13 yaşları kategorisinde 2018 Türkiye Güreş Şampiyonu olan Kağıthane Belediyesi sporcusu Ali Emirhan Tanrıver ise, “Benim gelecek yıllarda şampiyonaya çıkma iznim var. Şu an yaşım yetmiyor. Aslında dünya şampiyonasına çıkmak çok zor ama elimden gelen her şeyi yapacağım. Hem belediye için hem kendim için hem ailem için hem de kulübüm için her şeyimi ortaya koyuyorum. Bazen birincilik geliyor. Bazen üçüncü oluyorum. Bazen ikinci oluyorum. Bunlar sürekli yardımlar sayesinde oluyor. Hocalarımızın, belediye başkanımızın yardımları ile. Destek aldığım için mutluyum" dedi.

Dedesinin de güreşçi olduğunu belirten Tanrıver, “Antrenmanlar biraz yorucu oluyor. Bazen kazalar çıkabiliyor. Bazen güreşe gelemiyoruz. Dinlenmek zorunda kalıyoruz. Bazen güreş olmuyor üzülüyoruz. Antrenmana gelince ben çok mutlu oluyorum. Antrenman yapınca duygularım canlanıyor. Benim dedem güreşçiydi. Hem onun anısına güreşe gittim hem de onun ağabeyi de güreşçiydi. Onların anısına güreşe gittim. Bütün hocalarım ve belediyenin adına birinci oldum. Kendimi çok mutlu hissediyorum ve Belediye Başkanımıza yardımları için çok teşekkür ediyorum“ dedi.

Gelecekte olimpiyat şampiyonu olmak istediğini belirten Kağıthane Belediyesi sporcusu 13 yaşındaki Yusuf Ceylan, “Serbest stilde ve 38 kilogramda güreşiyorum. İlk maçıma çıktığımda çok heyecanlanmıştım. Çünkü tecrübesiz oluyorsun. Yenileceğim korkusu oluyor. Şampiyonluk olmadı ama ikinci oldum. Sultangazi Yağlı Güreşleri’nde üçüncü oldum. Gelecekte olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Milli sporcu olmak istiyorum" diye konuştu.

Fevzi Şeker kimdir?

1962 Sivas doğumlu olan milli güreşçi, genç yaştan itibaren birçok başarılara imza attı. Macaristan’da ve Almanya’da dünya ikincilikleri elde eden sporcu, Akdeniz Oyunları’nda da birinciliklerle kürsüde yerini aldı. Birçok Dünya, Avrupa, Akdeniz Oyunları ve Türkiye Şampiyonlukları bulunan güreşçi, aktif sporu bıraktıktan sonra Büyükler Serbest Milli Takım Antrenörlüğü yaptı. Kendine has en iyi uyguladığı teknikler tek çift dalma, koltuk altı geçme, boyunduruk çekme ve çırpma olarak bilinen ve en son güreş milli takım direktörlüğü yapan Fevzi Şeker, geçirdiği kalp krizi sebebiyle 49 yaşında vefat etti.