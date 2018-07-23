15 bin Maltepeli kadın İstanbul Boğazı’yla buluştu

Maltepe Belediyesi Kadın, Aile ve Engelli Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 18 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında günde iki kez düzenlenen gezilere Maltepeli kadınlar büyük ilgi gösterdi. Tuz İskelesi’nden hareket eden gezi tekneleri için, muhtarlıklar önünden araç kaldırıldı. Gezinin başlangıcında konuklarını karşılayan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe Belediyesinin kadınlara yönelik hizmetlerine dair bilgilendirme yapıp, sorunlarını, istek ve önerilerini aldı. Yaklaşık dört saat süren tekne gezileriyle, aynı mahallede, aynı sokakta aynı binada oturup birbirlerini tanımayan kadınların bir araya gelmesi ve komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi de amaçlandı.

İstanbul’un güzellikleri tanıtıldı

Gezide dünyanın en güzel su yollarından biri olan, 7 bin yıllık geçmişe sahip İstanbul Boğazı’nda, unutulmaz hatıralarla dolu bir yolculuk yapıldı. Kadınlar batık ada Vordonisi’yi, Adalar, Haydarpaşa, İstanbul Boğazı’nın Anadolu Yakası’ndaki semtlerini, Kız Kulesi’ni, tarihi yalıları, sarayları, camileri rehberin anlatımı eşliğinde yakından görerek, keyifli bir yolculuk yaptı.

Gezide ikramlar eşliğinde kadınlar günlük yaşamın sıkıntılarından uzaklaşırken, çocuklar da öğretmenler eşliğinde eğlenceli etkinlerle keyifli vakit geçirdi. Gezilere eşlik eden Tayfun-İlknur-Devrim üçlüsü ile Türk Sanat Müziği sanatçısı Arzu Akça’nın Anadolu’nun farklı yörelerinden seslendirdiği türküler ve oyun havalarına eşlik eden kadınlar bol bol halay çekip, gönüllerince eğlendi.

Kadınlara destek

Daha önce böyle bir gezi fırsatı bulamadıklarını belirten kadınlar, “Tekne turlarından çok memnunuz. Keyifli bir deniz yolculuğu yaptık. İstanbul’un güzelliklerini yakından gördük. Maltepe Belediyesine ve Belediye Başkanı Ali Kılıç’a, kadına verdikleri değer ve destekten dolayı teşekkür ederiz” sözleriyle teşekkür etti.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da 4 yıldan bu yana devam eden tekne turlarına bu yıl 15 bin kadının katıldığını belirterek, “Gezilerimizin bir tek amacı var; aynı mahallede yaşayan komşularımızı, kardeşlerimizi, yılda bir defa da olsa bir araya getirmek. Aynı teknede hayatı paylaşmayı, aynı teknenin tayfaları olmayı öğretmek. Maltepeli kadınlarımızı bu turlarla bir araya getirip, kaynaşmalarını sağlıyoruz. Varlıklarıyla, hayatımızın her alanında bizlere destek olan kadın kardeşlerimiz için elimizden geleni değil, fazlasını yapacağız. Geleceğimizi kurtaracak olan gençlerimizi yetiştiren, onları büyüten kadınların hakkını ödeyemeyiz” dedi.