15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde minikler Başkan Usta ile sokaklardaki çöpleri topladı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile çocuklar, 15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde sokaklardaki çöpleri topladı. Çocuklar, Başkan Usta ile birlikte esnafları çöp atmamaları konusunda uyardı, bilinçlendirmek için broşür dağıttı.

Gaziosmanpaşa Belediyesinin 15 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla düzenlemiş olduğu çevre hareketiyle vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla çocuklar sokaklardaki çöpleri topladı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile birlikte sokakları temizleyen çocuklar, dükkan önlerinde bulunan çöpleri topladı, esnafları da çöpleri atmamaları konusunda uyardı. Çocuklar, çevre temizliği ile ilgili çeşitli broşürleri esnafa dağıtarak bilinçlendirme çalışmalarında bulundular. Daha sonra Başkan Usta ile birlikte “Çöp Taksi”ye binerek kaldırım kenarlarındaki çöpleri topladılar.

“Çözüm çevreyi kirletmemekten geçiyor”

Çevreyi temiz tutmanın en başarılı yolunun çevreyi kirletmemekten geçtiğini dile getiren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Çocukları farkındalık oluşturmak, çevre bilincini aşılamak için burada çevre temizlik kampanyası yapıyoruz. Öğretmenlerimizle birlikte bir çevre kültürü geliştirmek istiyoruz. Çözüm çevreyi kirletmemekten geçiyor. Böylece ilerleyen yaşlarda çevreyi temiz tutacak bir topluma kavuşmuş olacağız. Çocuklarımız bu bilinçle hem kendileri çevre kültürünü yakalamış oluyor, hem de çevreyi temiz tutmayla ilgili bilinçli bir şekilde çevresine sahip çıkıyor” diye konuştu.

Çocuklardan çevre temizliği konusunda uyarı

Çevreyi temiz tutma konusunda uyarıda bulunan bir çocuk “Yerdeki çöpleri topluyoruz, çöp kutularına atıyoruz ve yerlere çöp atanları uyarıyoruz. Yerlere çöp atmamamız gerekiyor. Bütün dünyaya söylüyorum, yerlere çöp atılırsa biz yürüyemeyiz ki her yer çöp olur. Burada arkadaşlarımız olmasa her yer çöp olur. Doğayı kirletmeye hakları yok. Gereken cezayı çekmeleri gerekiyor” şeklinde konuştu. Yine çöpleri yerlere atanları uyaran başka bir öğrenci ise“Herkes yere çöp atıyor. Çöpleri atmamalıyız. Çünkü her yer kötü kokar. Çöp atanları uyarmalıyız. Çevreye çöp atıldığında bizim geleceğimiz kirleniyor. Bütün dünyaya sesleniyorum. Çöpleri yere değil, çöp kutusuna atalım. Çevremiz kirlenmesin” dedi.