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12 Temmuz 2018 13:00

15 Temmuz Çizim Duvarı Eyüpsultan’da açıldı

15 Temmuz ruhunu yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak için düzenlenecek birbirinden özel etkinlikler Eyüpsultan Meydanı’ndaki “15 Temmuz Çizim Duvarı” programı ile başladı.

15 Temmuz Çizim Duvarı Eyüpsultan’da açıldı

12 Temmuz 2018 13:00

Dev panoya Union of World Cartoonists (UWC) çizerleri Turgut Yılmaz, Ömer Faruk Altay ve Ahmet Altay tarafından 15 Temmuz’un hafızalara kazınmış iki fotoğrafının karikatürleri çizildi.


Eyüpsultan Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde bir dizi etkinlik düzenledi. Eyüpsultan Meydanı 15 Temmuz’u Unutturmayacağız Aracı yanında düzenlenen programın açılışına Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, bürokrat ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Aydın, darbe girişiminin unutulmaması gerektiğini ve konuyla ilgili ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.



"Çocuklarımıza çok iyi anlatılması gerekiyor"


15 Temmuz’un gelecek nesillere en iyi şekilde anlatılması gerektiğine vurgu yapan Başkan Remzi Aydın, "15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılında, bu tarihin unutulmaması, milletimizin hafızasına iyi bir şekilde kazınması için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bugün etkinliklerimizin ilkini gerçekleştiriyoruz. İnfografik sergi ve çizim duvarını açıyoruz. O geceyi anlatan görsellerle kronolojik bir sergi. O gün unutulmasın istiyoruz ve tarihimizde önemli bir yer olarak kalsın ve bir daha böyle olaylar yaşanmasın. Gençlerimize, çocuklarımıza, halkımıza bu tarihin çok iyi anlatılması gerekiyor. Bu konuda belediye olarak biz var gücümüzle çalışacağız. Sizlerden de bunu bekliyoruz" dedi.


Başkan Aydın’ın konuşmasından hemen sonra Union of World Cartoonists (UWC) çizerleri Turgut Yılmaz, Ömer Faruk Altay ve Ahmet Altay tarafından 15 Temmuz’un hafızalara kazınmış iki fotoğrafının karikatürleri çizildi.


15 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek etkinlik kapsamında isteyen herkes karikatüristler eşliğinde çizim yapabilecek.




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