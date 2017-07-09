’15 Temmuz Darbe Davaları’ paneli

İstanbul Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen panele konuşmacı olarak Emekli Tuğgeneral ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi, TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimi Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zelka, Gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak ve Hukukçular Derneği Başkanı Cavit Tatlı katıldı.

Panelde konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi, FETÖ’nün yapılanmasını kökü, yönetimi ve başı dışarıda olan bir örgüt olarak tanımlayarak, “Gayri safi harpın üç ana kuvveti vardır; Gerilla, yeraltı teşkilatı ve yardımcı kuvvetler. Gerilla silahlıdır. Yani bir ülke işgal altında kaldığı zaman barış zamanında teşkilatlandırılmış olan sivillerin sonradan mukavemet teşkilatı olarak silahlı olarak göreve başlamalarıyla daha ziyade kırsal kesimlerde faaliyet gösterirler. Yeraltı teşkilatı normal mesleğini devam ettirirken kendisine verilen istihbarat elde etme, gizli görevleri yapmak için organize olmuş olan teşkilattır. Yardımcı kuvvetler de normal faaliyetini esnaf olarak, memur olarak, herhangi bir şekilde işiyle meşgul olarak devam ederken bu yeraltı ve gerilla kuvvetlerine destek veren kuvvetlerdir. Bunlar da baştan itibaren tespit edilir ve eğitilir. FETÖ tamamen buna göre organize olmuş. Fetullah Gülen bunu organize edemez. Bunu ancak bu işin tekniğini bilen, CIA gibi yabancı istihbarat örgütleri örgütler. Baktığımız zaman bu örgüte mensup silahlı kuvvetler mensupları gerilla; Türkiye, bölge, il imamları yeraltı teşkilatı, en alt kademede olup da sadece maddi destek veren, hizmet sunanlar da yardımcı kuvvetlerdir. Hücre tipi yapılanmaları var. Birbirlerini tanımazlar. Parola ile haberleşirler Bylock gibi” ifadelerini kullandı.

“Osmanlı’da Lawrence ne ise Türkiye’de Fetullah Gülen odur”

TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimi Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek ise, FETÖ elebaşı Gülen’i, İngiliz casusu Lawrence’e benzeterek, “Fetullahçı Terör Örgütü baştan itibaren seçilmiş bir kişi ve onun yönlendirilmesiyle Allah’ı istismar ederek, Peygamberimizi istismar ederek dini, ahlakı istismar ederek kurulmuş ve idare edilmiş parantez içinde Türkiye’de dinin doğru algılanamamasını, doğru değerlendirilememesini en iyi şekilde kullanan, takiyye yapan bir örgüt olduğunun altını çizelim. Nasıl Osmanlı birinci dünya harbinde çöküş dönemindeyken Lawrenceler 40 yıl imamlık yapıp hutbeye çıkar ‘buyuruyor peygamberimiz’ diyerek yani ‘Türk baban dahi olsa öldür’ buyuruyor diyerek, insanların dini inanışından ırk kavgasına yol açıp da Osmanlı’nın çökertilmesindeki bir unsur olarak ortaya çıkmışsa, Fethullah Gülen seçilmiş bir örgüt lideri olarak da dini; imanı, ahlakı istismar etmiş, takıyye yapmış ve gerçek niyeti de papa ile yaptığı görüşmeden sonra çok bariz olarak ortaya çıkmıştır. En son olarak 15 Temmuz Darbe girişiminin yaklaşması dolayısıyla Türkiye’ye bir işgal hareketi başlatılacağı için ‘Haçlılar kötü değildir. Sizin ırzınıza, namusunuza zarar vermezler. Kadınlarınıza kızlarınıza ilişmezler. Malınıza, canınıza zarar vermezler’ diyor. Fethullah Gülen’in bütün sözlerini diğer bir tarafa koyun, son olarak kendi sesinden inkâr edilmeyen bu açıklaması bile amaçlarının ne olduğunu kendi sesinden dinlemiş olduk. Böyle bir belayla Türkiye karşı karşıya. Allah’a şükür 15 Temmuz’da bu belanın silahlı girişim tarafı bertaraf edildi. Bunun sanıkları şuanda yargılanıyor” diye konuştu.

“Ölümü avucunun içerisinde tutmak nasıl bir şey yaşadık”

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk de, sürecin henüz sonlanmadığını ifade ederek, “Saat 20.30’dan itibaren sokaktaydık. Biz zaten 45 yıldır hiç sokaktan içeri girmedik. O gecede ilk andan itibaren il binasındaydım. Havalimanında Cumhurbaşkanımızın uçak indiği andan itibaren uçağın içine giren 3 arkadaştan birisiydim. Ölümü avucunun içerisinde tutmak nasıl bir şey yaşadık” dedi.

Panelin ardından, 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine plaket takdim edildi.