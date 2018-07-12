Mehmet Alagöz bir basın açıklaması yaptı. Av. Alagöz açıklamasında “Biz bu davaya sahip çıkmaya devam edeceğiz“ dedi.

13 kişinin şehit olduğu 133’ü tutuklu 143 asker hakkında görülen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Davası’nda karar bugün açıklandı. Mahkeme heyeti, “ Anayasayı ihlal “ suçundan 72 sanığı ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Duruşmayı yerinde takip eden 15 Temmuz Darbe Davaları Platformu karar sonrası bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

“ Hem bölge mahkemesinde hem Yargıtay da bu dava devam edecek “

Platform adına konuşan 15 Temmuz Darbe Davaları Platformu Başkanı Av. Mehmet Alagöz “ Yaklaşık 200 avukatla beraber şehit yakınları ve gazilerin avukatlığını yapıyoruz. Bugün İstanbul açısından sembolik dava olan en önemli davamız ve 34 şehidimizin olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Davası nihayet karara bağlandı. 53 celse sürdü bu duruşma ve baştan sona avukat arkadaşlarımız bu davayı takip etti. Bugün 143 sanık hakkında hüküm kuruldu. Mahkeme 72 sanıkla ilgili “ Anayasayı ihlalden “ ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca hem şehitlerimiz hem de gazilerimiz için ayrı ayrı hüküm kurdu. Bu süreçle ilgili istinat süreci devam edecek. Yani bir kısım erlerle ilgili beraat kararı verildi. Bir asteğmen hakkında da beraat ve tahliye kararı verildi. Onlar ile ilgili yasal süreç devam edecek. Biz bu işin başından beri takipçisi olduğumuz gibi bundan sonraki sürecinde takipçisi olacağız. Hem bölge mahkemesinde hem Yargıtay da bu dava devam edecek ve süreç işlemeye devam edecek “ dedi.,

“ Sanık avukatları bu kararla yüzleşmediler “

Duruşmaya her bir şehidimizi temsilen bir Türk bayrağı ile geldiklerini söyleyen Av. Mehmet Alagöz “ Şehit yakınlarımız, gazilerimizin acıları 2 sene geçmesine rağmen hala taptaze. Şehitlerimiz o gece vatan için millet için direndiler ve canlarını feda etmekten kaçınmadılar. Şehitlerimiz Erol Olçok ve Abdullah Tayyip Olçok’un da olduğu 34 tane şehidimiz orada hayatını kaybetti. Biz bugün duruşmada her bir şehidimizi temsilen bir Türk bayrağı ile duruşmada hazır bulunduk. Yaklaşık 120’den fazla müdahil avukat arkadaşımız vardı fakat sanık avukatları çok azdı. Bir kısmı duruşmaya gelmemişti. Muhtemelen kararı tefhim almaktansa daha sonra süreci uzatmak için tebliğ almayı tercih ettiler. Bu kararla yüzleşmediler “ ifadelerini kullandı.

“ Şehit yakınları, gazilerimiz nasıl bu davaya sahip çıktılarsa, biz de onların sürdürdüğü bu davaya sahip çıkacağız ”

Davanın takipçisi olmayı sürdüreceklerini dile getiren Av. Alagöz “ Sivil toplum kuruluşları da bugün buradaydı. Siyasi parti temsilcileri de buradaydı. Milletvekilleri de buradaydı. Bu davanın takipçisi olduklarını herkes bütün kamuoyuna gösterdi. Salon 700 kişilik olmasına rağmen binden fazla kişi gelmişti ve salona sığmayan hem avukatlar hem izleyiciler, duruşma salonunun dışında bu saate kadar beklediler. Mahkeme yaklaşık 300 sayfalık bir ara karar yazdı. O ara karar elimize henüz ulaşmadı. O kararı bekliyoruz. 7 günlük yasal itiraz sürecimiz var. Bugünden itibaren 7 gün içinde bölge mahkemesine istinat sürecini başlatacağız. Şehit yakınları, gazilerimiz nasıl bu davaya sahip çıktılarsa, biz de onların sürdürdüğü bu davaya sahip çıkacağız. Onların yolunu sürdüreceğiz “ dedi.