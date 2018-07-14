15 Temmuz darbe girişimi 2’nci yıl dönümünde anılıyor

yıldönümünde binlerce Küçükçekmeceli Fevzi Çakmak Meydanı’nda bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Etkinlikler, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğanoğlu ve STK temsilcilerinin 15 Temmuz Gaziler Platformu’nu ziyaret etmesiyle başladı. 15 Temmuz gazileri ve protokol üyeleri ardından 15 Temmuz şehitleri Mehmet Güder ve Murat Kocatürk’ün Tepeüstü Mezarlığı’ndaki kabirlerini ziyaret etti. Şehitlerin mezarı başında Kuran’ı Kerim okunarak, dualar edildi. Günün anlam ve önemine binaen 15 Temmuz gecesi şehit düşenler adına fidanlar toprakla buluşturuldu.

Yüzlerce kişi demokrasi için bir arada

Ardından Fevzi Çakmak Meydanı’na taşınan etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Türk bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar, demokrasi destanını adeta bir kez daha yazdı. Protokol üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş Yavuz Selim Camii önünden başladıkları yürüyüş kortejiyle alandaki kutlamalara katıldı. Alanda 15 Temmuz gecesine ait fotoğraf karelerinden oluşan sergi de izleyiciyle buluştu.

"Dimdik ayaktayız"

Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, 15 Temmuz’un hatıralarda diri tutulması gerektiğine vurgu yaptığı konuşmasında, "Bu ülkenin birliğinden, bütünlüğünden kastı olanlar bu ülkenin birliği için aksi bir şey düşünmesin. Biz hala dimdik ayaktayız. Ülke, vatan ve millet söz konusu olunca gerisi teferruat diyebilen bir milletin evlatlarıyız. Vatan, millet yolunda canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

"15 Temmuz mihenk taşıdır"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de alandaki vatandaşlara seslenerek, "Allah hepinizden razı olsun. Ülkemizdeki bu birlik ve beraberlik kardeşlik muhabbet çok kıymetli. Biliyorum ki, bu alanda farklı dünya görüşlerinden çok kıymetli hemşehrilerimiz var. Söz konusu vatan olduğunda bir olmayı bilen bir milletiz. Bizi güçlü yapan vatan ve bayrak sevgisidir. 15 Temmuz kahramanlarımızı, başta Ömer Halisdemir olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Her bir vatandaşımıza silahların namlusunun ucuna göğsünü siper ettiği için çok teşekkür ederim. 15 Temmuz milletimize önemli bir mihenk taşı oldu. O güne kadar bu gençler sadece saçıyla, kıyafetiyle ilgilenir diye düşünüyorduk. Oysa o gençlerimiz meğer ne kahramanlarmış. Bizleri mahcup edercesine bayrağı alıp meydanlara ilk onlar koştu. Tankların tepesinde kahramanlık destanı yazdılar. Rabbim, bu sevgiyi yüreğimizden almasın. Bu vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Küçükçekmece STK ve Sivil Toplum Platformu Genel Sekreteri Ozan Bekir Yıldız, STK’lar adına basın açıklamasını gerçekleştirerek, milli birlik ve beraberlik mesajı verdi. Gecede, Terör Uzmanı Mete Yarar 15 Temmuz’un Türkiye açısından önemine dikkat çekti.