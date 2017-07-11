15 Temmuz darbe girişimi gecesi askerler mescide postalla girdi

15 Temmuz gecesi Ankara Ulus’ta bulunan Türk Telekom’un binasını basan darbeci askerlerin o anlarına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri yayınları ortaya çıktı. Güvenlik kamerasının o geceye ilişkin saniye saniye kaydettiği görüntülerde, askerlerin binaya ilk giriş anı ve özel harekat polislerinin binayı tekrar darbecilerin elinden aldıkları anlar mevcut. Görüntülerde ayrıca, firari olarak bilinen eski kurmay yarbay Ömer Ergenekon da askerlere emir verirken gözüküyor.

Diğer yandan, Fetöcü askerlerin nöbet beklediği yerlerden biri de binanın mescidiydi. Darbe girişiminde bulunan askerler mescide postallarla girmekte bir an olsun tereddüt etmedi. Bina mescidinde Türk Telekom’un teknik personelini rehin tutan darbeciler, kimsenin dışarıya çıkmasına izin vermedi. Binanın farklı katlarında görev yapan Türk Telekom çalışanları da silah zoruyla dışarı çıkarıldı. Ancak Türk Telekom personeli binanın dışından ayrılmayarak darbecileri yaptıklarından vazgeçirmeye çalıştı.

Gazi şirket Türk Telekom’un Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu, 15 Temmuz davasına müdahil olmaya hazırlandıklarını belirterek şunları söyledi:

"15 temmuz darbe girişiminin engellenmesinde iki tane çok önemli faktör görüyorum. Bunlardan biri halkımızın iman gücü ikincisi de ülkemizin iletişim gücü. O gece teröristler özellikle ülkemizin iletişim gücüne saldırdılar. Çünkü eğer iletişim kesilebilseydi o gece bir şekilde halkımıza bilgilerin ulaşması engellenebilseydi eğer hiç kimse bir şey bilmeyecekti ve ülke büyük bir karanlığa bürünecekti. Kimse ne olup bittiğinden haberdar olamayacaktı, dolayısıyla sokağa çıkamayacaktı ve bu hain girişimin engellenmesi için olan o birlik beraberlik ve toplumsal güç ortaya çıkmayacaktı. O açıdan darbeyi yapanlar bunun farkındaydılar ve bu yüzden de ülkemizin iletişim omurgasının bütün iletişimin sağlandığı alt yapının sahibi Türk Telekom binalarına öncelikle saldırdılar. Acıbadem ve Ankara’daki binalarımıza gruplar halinde gelen Fetö darbeci askerler buradaki personelimizi derdest ettiler ve oradaki iletişim teknik sistemlere müdahale etmeye çalıştılar. Ama hem personelimiz hem de daha sonra farkına varan halkımız buralara gelerek bu girişimi önlediler. Sırf Acıbadem’de arbede sırasında ve savunma sırasında 6 vatandaşımız şehit oldu. Bu çok önemli vatandaşımız bunun farkına vardı ve hemen harekete geçti. Birisi de Acıbadem’de muhtar olan Mete Sertbaş olmak üzere 6 şehit verdik o gece. Yine Ankara’da da temel omurganın geçtiği büyük santrallerimizden biri olan, temel bağlantıların olduğu Ulus binaya da askerler geldiler. Binamızdaki görüntülerden de görüyoruz. Bütün katlara yerleştiler oradaki personellerimizin birçoğunu dışarı çıkardılar. Bir kısmını oradaki mescitte rehin aldılar ve çalışmasını engellemeye çalıştılar hem de sistemleri durdurmaya çalıştılar. Şuna da şahit olduk ki biz bu askerler İsrail askerlerinin Mescidi Aksa’ya girmesi gibi bizim mescidimize postallarıyla girdiler. Bu aslında çok manidardır. Yıllardır dini kullanan, dini söylemlerle ortaya çıkan bir örgütün bunu yapması aslında gerçek amaçlarının ne olduğunu ortaya koymaktadır. Ama günün ilerleyen saatlerinde vatandaşlarımızın canlı olan iletişim sistemiyle her şeyden haberdar olması ve bu binaların önünde toplanması ve devreye giren özel harekat polislerimizle beraber günün ilerleyen saatlerinde binalar boşaltıldı. Bu askerlerin tamamı görüntülerde de yakinen gördüğünüz gibi bu defa bizim polislerimiz tarafından onlar derdest edildi ve toparlanarak hepsi gözaltına alındılar. Dolayısıyla biz iletişimin gücüne yakın olarak tanık oluyoruz. Burada aslında darbeci askerlerin bilmediği bir şey vardı. Türk Telekom’un çok güçlü bir alt yapısı, çok güçlü bir yedekleme sistemi var. Dolayısıyla o gece ülkemizin hiçbir yerinde hiçbir kesinti yaşanmadı. Bütün sistem canlı olarak ayakta durdu. Ve bu sayede de neler olup bittiğini canlı olarak izledi. Cumhurbaşkanımızın Başbakanımızın çağrılarına kulak verdiler ve onları canlı olarak gördüler, kendilerine güvenleri geldi ve gün ışıklarıyla beraber bu girişime kalkışan hainlerin tamamı gözaltına alınmış oldu. Büyük bir ihaneti selametle atlatmış olduk".