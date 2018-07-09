15 Temmuz davasında karar duruşmasına davet

Dernek Başkanı Tarık Şebik, davada yargılanan tüm hainlerin hak ettikleri cezayı almasını beklediklerini ifade ederken, 15 Temmuz Gazisi Hüseyin Başkurt ise yaşadıklarını anlatarak tüm milletvekillerinin davaya katılmasını istedi.

15 Temmuz’da köprüde yaşanan hain darbe girişimiyle ilgili süren davanın karar duruşmasının 12 Temmuz Perşembe günü gerçekleşmesi beklenirken, davayı takip eden şehit yakınları ve gaziler de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki şehitler anıtında bir araya geldi. Milletvekilleri, STK ve yerel yöneticileri karar duruşmasına davet eden 15 Temmuz Şehitler Derneği Başkanı Tarık Şebik, “Bundan yaklaşık iki yıl önce, 15 Temmuz gecesi, kirli yüzü artık iyice gün yüzüne çıkmış, her işi hile, yalan, desise, kumpas üzerine kurulu olan Fethullahçı Terör Örgütü sonunun yaklaşmakta olduğunu artık daha fazla saklanamayacağını gayet iyi biliyordu. Bir şarlatanın afyonladığı, üzerlerine Türk askeri üniforması giymiş hainler son bir gayretle, kanlı bir darbeye kalkıştı. Her zaman ferasetiyle göz kamaştıran milletimiz Cumhurbaşkanımızın davetiyle sokaklara çıkmış, hainlerce gasp edilmiş tankların, topların, uçakların, kurşunların karşısına ellerinde sadece bayraklarıyla dikilerek yiğit kimmiş, kahramanlık neymiş tüm dünyaya göstermiş, bu alçak kalkışmayı kanlarıyla, canlarıyla önlemiştir" dedi.

"Bu ülkeye ihanet eden hiçbir hain cezasız kalmayacak"

15 Temmuz gecesi köprüde gözünü kırpmadan, bilerek isteyerek 34 vatandaşı şehit edip onlarcasını yaralayan hainlerin görülmekte olan davasının 12 Temmuz Perşembe günü karara bağlanacağını hatırlatan Şebik, "İnanıyoruz ki adalet yerini bulacak, bu ülkeye ihanet eden hiçbir hain cezasız kalmayacak, bu hain topluluk kapatıldıkları hapishane duvarları arkasında çürüyüp gideceklerdir. Çünkü hainler iflah olmazlar. Bu onların dünyadaki cezalarıdır. Muhakkak ki kıyamet günü daha ağır bir ceza ile cezalandırılacaklardır” şeklinde konuştu.

Davaların takip edilmesini önemsediklerini vurgulayan Şebik, "Çünkü görüyoruz ki 15 Temmuz öncesi paralel yapı ile mücadeleye engel olmaya çalışan odaklar bugün de kılıktan kılığa girerek, şekil değiştirerek, türlü oyunlar planlayarak Fethullahçı Terör Örgütü mensuplarını mağdurmuş gibi göstermeye, bir yolunu bulup bu hainleri kurtarmaya ‘Kontrollü Darbe’ gibi ne olduğu belirsiz yaftalarla yapılan hainliği örtbas etmeye, hafifletmeye çalışmaktadır. Biz darbeci hainlerin peşinde olmaya, onların hak ettikleri cezaları almasını sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Sadece suç üstü yakalanan hainlerin değil, onları koruyup kollamaya çalışan tüm odakların da peşinde olacağız” ifadelerini kullandı.

"Yerin dibinde adalet arıyoruz”

15 Temmuz hain darbe girişiminde köprüde kurşunların hedefi olan 64 yaşındaki 15 Temmuz Gazisi Hüseyin Başkurt ise "Davalar, yani yerin dibinde adalet arıyoruz şu anda. Fakat oynanan oyun gerçekten yürekleri acıtıyor. O şahsiyetsizler, karaktersizler, mahkeme heyetini dahi saymadıklarını görüyoruz. Fakat ben şahsen milletvekillerinden, AK Parti, MHP milletvekili ve belediye başkanlarından bu işe el atmalarını ve davaya gelmelerini bekliyorum. Niçin? Biz oraya gönderdik, bu vatanı canımızla, kanımızla, bu köprüyü savunmaya çalıştık. Beni bayrakla vurdular burada. Vurulan üçüncü kişiydim. Biz geldiğimizde burada tank yoktu. Ben iki hastane gezdim o gece. 4 tane mermi yedim, kaburga kemiklerim kırık. İçimde şarapnel var, arkamda da hortumla yaşıyorum. Akciğerim söndüğü zaman oradan müdahale edecekler. Bazen koltuk değnekleri ile bazen bastonla hayatı böyle geçiriyoruz. Biz bu vatana, bu bayrağa, bu canı, bu kanı verdik ben de istiyorum ki milletvekilleri de gelsin bu davaya bu vatana sahip çıksınlar" diye konuştu.

Açıklamanın ardından şehitler anıtında Kur’an-ı Kerim okutularak dualar edildi.