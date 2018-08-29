15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki fıstık hırsızlığı kamerada

Hırsızın pes dedirten rahat tavırları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 07.00 sıralarında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bulunan bir emanetçide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde otogara gelen bir kişi ilk önce emanetçiye müşteri gibi gelip etrafı kolaçan edip, eşyaları kontrol etti. Daha sonra tekrar gelen şahıs, gözüne kestirdiği içi fıstık dolu çuvalı kucaklayıp kaçtı. Hırsızın pes dedirten rahat tavırları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, bir kişinin içeri girip etrafı kolaçan ettiği görülüyor. Daha sonra tekrar gelen şahıs çuvalı kucaklayıp gidiyor.