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29 Ağustos 2018 09:14

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki fıstık hırsızlığı kamerada

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bulunan emanetçiye gelen bir kişi, etrafta kimsenin olmadığını anlayınca fıstık çuvalını kucaklayıp kaçtı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki fıstık hırsızlığı kamerada

29 Ağustos 2018 09:14

Hırsızın pes dedirten rahat tavırları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, dün saat 07.00 sıralarında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bulunan bir emanetçide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde otogara gelen bir kişi ilk önce emanetçiye müşteri gibi gelip etrafı kolaçan edip, eşyaları kontrol etti. Daha sonra tekrar gelen şahıs, gözüne kestirdiği içi fıstık dolu çuvalı kucaklayıp kaçtı. Hırsızın pes dedirten rahat tavırları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, bir kişinin içeri girip etrafı kolaçan ettiği görülüyor. Daha sonra tekrar gelen şahıs çuvalı kucaklayıp gidiyor.




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