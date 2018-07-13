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13 Temmuz 2018 16:24

15 Temmuz Dijital sergisi açıldı

Beykoz Belediyesi, ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz ruhunun yaşandığı Dijital Sergi açtı.

15 Temmuz Dijital sergisi açıldı

13 Temmuz 2018 16:24


Beykoz Belediye Meydanı’nda kurulan sergide darbe gecesine ait unutulmaz kahramanlık anları sergiyi gezen vatandaşlar tarafından bir kez daha hatırlandı. 15 Temmuz konulu resimlere ilçe sakinleri büyük ilgi gösterdi. Sergiyi gezen vatandaşlar 3D sanal gerçeklik gözlüğü ve tablet eşliğinde darbe gecesini an an yaşadı. Sergide Beykozluların darbenin seyrini değiştiren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü direnişinden fotoğraflar da yer aldı. Ayrıca sergiye gelenlere cep telefonu uygulamalarıyla izleyebilecekleri hatıra kartpostallar da verildi.


15 Temmuz Dijital Sergisi, 14 Temmuz Cumartesi günü 14.00-17.00 saatleri arasında Belediye Meydanı’nda gezilebilecek.




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