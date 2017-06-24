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24 Haziran 2017 12:46

15 Temmuz gazileri, 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti

15 Temmuz Gazileri Platformu, 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti.

15 Temmuz gazileri, 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti

24 Haziran 2017 12:46

Şehitlerin mezarı başında Kur’an-ı Kerim okuyan gaziler, davaların da takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.


15 Temmuz Gazileri Platformu, şehit yakınları ile beraber Edirnekapı Mezarlığında 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti. Şehitlerin mezarı başında Kur’an-ı Kerim okuyan gaziler, dua etti.


15 Temmuz gazileri olarak şehitleri ziyaret ettiklerini belirten 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Gazi Erol Bulut, "Bir taraftan yüreğimiz yanıyor. Ama bir taraftan da çok mutluyuz. Bugün arefe yarın bayram. Ömrümüzün sonunda inşallah bu insanlar bize bayramı yaşatacaktır. Toprak diye basıyoruz ama bastığımız yerler toprak değil. Şehit kanı ile yoğrulmuş topraklarda yaşıyoruz. Zaten üstadın da dediği gibi toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Bin yıldır böyle olmuş. Bu vatan sahipsiz değildir. Dün kardeşlerimiz şehit oldu. Şahadet bize nasip olmadı. Bizler gazi olduk. İnşallah bir daha böyle kalkışmalar olmaz. Ama olursa da biz dimdik ayaktayız. Bu vatanı sahipsiz bırakmayacağız. Bu bayrak asla inmeyecek" dedi.


Davaların da takipçisi olmaya devam edeceklerini de belirten Bulut, "Bizler adalete güveniyoruz. Türk adaletine de ilahi adalete de güveniyoruz. Bu hainleri Silivri’de izliyoruz. Biz adalete güvenmediğimiz için değil tarihe tanıklık yapmak için izliyoruz. Biliyoruz ki adalet temsilcilerimiz o hainlere gerekli cezayı verecekler. Onlar bize ölümden daha acı şeyler yaşattılar. İçimizde büyüdüler. Bizim tanklarımızla, silahlarımızla uçaklarımızla bizleri vurdular. Suçlular cezalarını çekerken varsa suçsuzların da bunlardan ayrıştırılması çok önemlidir" diye konuştu.


15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, 15 Temmuz şehitlerini ziyaret ettikten sonra Mehmet Akif Ersoy’un da mezarını ziyaret ederek dua etti.




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