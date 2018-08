15 Temmuz Gazileri, Arefe gününde şehitlerin mezarını ziyaret etti

15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut ve beraberinde bulunan gaziler, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi şehit olan Murat Öztürk ve Mehmet Güder’in mezarını Arefe günü ziyaret etti. Ziyarette şehitler için Yasin-i Şerif okuyan 15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut, şehit yakınları ile bir süre sohbet etti. Okunan duaların ardından bir açıklama yapan Başkan Bulut, “Biz her bayramda 15 Temmuz’u anacağız. Biz onlardan şefaat umuyoruz. Bizim şehitlerimize vebal borcumuz var, şehitlerimiz bizim için can verdiler. Eğer biz şimdi dik durmazsak öbür dünyada bu vebali bu ahdi ödeyemeyiz. Sözümüz olsun ki bu yiğitlerin canları burada yatarken bunların kanı yerde kalmayacaktır. Son terörist kalana kadar canımızla kanımızla vatanımız için her daim bu vatanı savunacağız. Biz Allah’a inanıyoruz, zafer Allah’ındır. ’Zaferi ben inananlara vereceğim’ diyor Rabbimiz. Biz Allah’tan gelen zaferi bahşettiğini biliyoruz. Yeniden biz kazanacağız. Allah’ım inşallah bu şehitlerimiz ile bizi cennette buluştursun ve bu zalimlere de bir daha fırsat vermesin” dedi.