15 Temmuz 2016’da hain darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)’nin işgali davasının görülmesine bugün Silivri’de bulunan duruşma salonunda devam ediyor. Davayı izleyenler arasında birçok şehit yakını ve gazi bulunurken, İBB önünde hainlerin açtığı ateş sonucu gazi olan 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut da davayı izledi.

Davanın görüldüğü alan önünde bir açıklama yapan Bulut, hain darbe girişiminin ülkeyi bölme planı olduğunu kaydederek, “Vatandaşlarımız bilinçli bir şekilde hareketle ayağa kalktı. Başta Cumhurbaşkanımız ve devlet büyüklerimiz, başta necip milletimiz olmakla birlikte bir diriliş harekatı oldu. Ben 15 Temmuz akşamı bu olaydan saat 10 gibi Kağıthane’de haberdar oldum. Sonra il başkanlığına geldim. Oradan Vatan Caddesi’ne gelip hainleri püskürttük.Gece saat 02.30 gibi de Saraçhane’ye çıkmak nasip oldu. 03.00 gibi de o hainlerin içerideki komutanları ile karşı karşıya geldik” dedi.

Kendisini arkası dönük iken vurarak gazi ettiklerini ifade eden Bulut, “Arkam dönükken beni vurdular. Beni yüzüme karşı vurmadıkları için beni vuranı hatırlamıyorum. Yanımdaki polis vurulmuştu. Ben onu kurtarmaya çalışıyordum. Bize daha sonra teşhis yaptırdılar hangilerini tanıyorsunuz bunlardan diye. 2 tanesini tanıdım. Benden önceki gelenler de tanıdı. Tanıdım ama beni arkamdan vurdukları için doğrusu hangi haindi göremedim. İçeride ilerleyen süreçte beni vuranlardan söz alabilirsek eğer hesabını soracağım. Unutmayacağız. Bu necip milletimiz 79 milyonu ile beraber gazidir. Birlik beraberlik içerisindeyiz. Bizi bölmek isteyen hainlere fırsata vermeyeceğiz. Kardeşlerimiz vatanına milletine karşı köledir. Ama vatanına karşı gelenlere karşı da her birisi birer aslandır. Ceddimiz bu toprakların her bir metrekaresinde, birer, ikişer, üçer şehit vermiştir. Dünyanın en kıymetli yerinde yaşıyoruz. Bunun değerini bileceğiz bundan sonra. Çanakkale’deki dedelerimizin 15 Temmuz’daki kardeşlerimizin vebali sorumluluğu vekaleti biz gazilerin omzundadır. Bunun bilinci içerisinde davaları takip edeceğiz” diye konuştu.