Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 16:50

15 Temmuz gazisi 2 sene sonra aynı yerde o anları anlattı

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yaralanarak gazi olan Sabahattin Ünal, 2 sene sonra aynı yerde yaşadığı o anları anlattı.

15 Temmuz gazisi 2 sene sonra aynı yerde o anları anlattı

15 Temmuz 2018 16:50

Sabahattin Ünal, “Mermiler, ateş ve ölüm gözüme gelmeden koştum” dedi.


Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016’da yapılan hain darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kalçasından vurularak gazi olan 60 yaşındaki Sabahattin Ünal, 2 sene sonra aynı yere gelerek İHA mikrofonuna yaşadığı o anları anlattı. "Bu ülkeyi beleş bulmadık, kimseye yedirmeyiz" diyen Sabahattin Ünal, ölüm gözüne gelmeden koştuğunu ve kalçasından vurularak yere yığıldığını söyledi. Kanının son damlasına kadar ülkeyi savunacağını ifade eden Ünal, “Allah bir daha bu millete böyle bir şey yaşatmasın. Bir tane FETÖ denen despot, çıkıyor kendini ahir zamanın kurtarıcısı sayıyor. Sen kendini kurtar pislik, bu vatanın evladına bu kanı döktürmeye senin hakkın yok. Cenab-ı Allah Cumhurbaşkanımızın ömrünü uzatsın. İninize gireceğim dedi ve inşallah inlerine girer. Bu vatanın bekası, bu bayrağın dalgalanması için nasıl ki Recep Tayyip Erdoğan Evladı Fatiha olduysa, bizler de kalelerin burcuna şanlı bayrağımızı dikmek için Ulubatlı Hasan olmaya hazırız. Bu ülkeyi beleş bulmadık, beleşte kimseye kolay kolay yedirmeyiz. Kanımızın son damlasına kadar mücadelemizi sürdürmeye hazırız” dedi.



“Mermiler, ateş ve ölüm gözüme gelmeden koştum”


Kalçasından mermi yediğini ve olduğu yere yığıldığını söyleyen Ünal, “Ben bu köprüye geldiğimde burada tanklar vardı. Burada tahmini 22-25 civarında asker ve başlarında komutan vardı. Burada vatandaşlara ateş ediyor. Hiç mermiler, ateş ve ölüm gözüme gelmeden koştum. En sonunda da eskiden gişeler olan yerde son mermiyi orada yedim. Sol kalçamdan yedim, buradan çıkarak beni olduğu yere indirdi” diye konuştu.



“Akademisyenler, ordudaki generaller aklınızı peynir ekmekle mi yediniz?”


FETÖ mensuplarının davalarda suçunu kabul etmemesinden yakınan Ünal, “Suçunu kabullenmek başka, bir de halen kendini korumak amaçlı, o Pensilvanya’daki mikrop, despot, meczup, akıl hastası yani. Ben buna hayret kalıyorum. Koskoca akademisyenler, ordudaki generaller aklınızı peynir ekmekle mi yediniz? İnsanın en büyük idraki aklını kullanması lazım. Bir ordunun komutanı, askerini düşmana karşı savaşta nasıl başarılı olur öyle eğitir. Gidipte bir meczuba tabi olmaz” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç