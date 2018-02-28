15 Temmuz gazisi o anları anlattı

Küçükçekmece Belediyesi Mustafa Pars Orta Okulu’nda gerçekleşen söyleşiye katılan 15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıklarını anlattı.

15 Temmuz’da amacının şehit olmak olduğunu söyleyen Erol Bulut, "Ben Kağıthane’deydim. Oradan Vatan’a indik, orada hain teröristleri bertaraf ettik. Topla ateş ediyorlardı. Direkt üstümüze gelmiyordu ancak göz korkutuyorlardı. Ancak kurşunlar geliyordu. Hiç korkmuyordum ben. Saat 3 gibi vuruldum. Aslında amacım şehit olmaktı. Yaşım 51. Bundan sonra 20 baharım var. Onu görmesem de olur. Elime böyle bir fırsat bir daha geçmez dedim. Vurulunca şehit oluyorum sandım, sevindim. Meğerse bayılmışım. Beni oradan iki kişi çekip almış. Şimdi diyorum ki keşke düşerken teröristlere dönük olsaydım. Belki bir kez daha ateş ederlerdi. Ben de şehit olurdum" dedi.

“15 Temmuz Türkiye’yi parçalama operasyonu”

15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye’yi parçalama operasyonu olduğunu da ifade eden Erol Bulut, "Ülkemizi parçalamak için darbe girişiminde bulundular. Şimdi davaları takip edince anlıyoruz ki, bunlar bizim çocuklarımız değilmiş. Bizim de hatalarımız var tabii ki. Eğitimi biz onlara bırakmışız. Onlar da ülkeyi parçalama yoluna gitmişler. 15 Temmuz’dan ders almalıyız. Bir daha 15 Temmuzlara maruz kalmamak için üretmeliyiz” diye konuştu.

Türkiye’nin Afrin’de başarılı olmasını, kendi silahlarını üretmesine bağlayan Başkan Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Zamanında Kıbrıs’a müdahale etmek istediğimizde bize tanklarını, tüfeklerini kullandırmadılar. Biz bugün 72 milletle mücadele ediyoruz. 94’ten beri niyetimiz vardı. Ancak FETÖ’cüler engelledi. İçimizde hainler olsaydı biz Afrin’de yine başarılı olamazdık. Biz İHA’ları, ATAK’ları üretmemiş olsaydık bugün belki Afrin’e giremezdik. İnsan gücünü de kullandık. Allah’da bize yardım etti. Allah’ın izniyle onları oraya gömeceğiz. Ümmetin umudu biziz.”

Erol Bulut programda ayrıca öğrencilerin sorularını da yanıtladı.