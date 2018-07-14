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14 Temmuz 2018 08:54

15 Temmuz Gazisi Üzeyir Civan o geceyi anlattı

15 Temmuz gecesi, vatanı için bir kolunu kaybeden Üzeyir Civan o geceyi anlattı.

15 Temmuz Gazisi Üzeyir Civan o geceyi anlattı

14 Temmuz 2018 08:54

Gazi Üzeyir Civan, “Değil bir defa, bin defa daha olsa yine çıkıp yine aynı şekilde onurlu ve şerefli mücadelemizi verirdik, vermeye de devam ederdik” dedi.


15 Temmuz darbe girişimi gecesi Orhanlı Gişelerinde darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu sağ elinden yaralanıp, sol kolunu kaybeden Gazi Üzeyir Civan, 2 yıl önce neler yaşadığını anlattı.


O gece yaşananların hiçbir zaman unutturulmaması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu belirten Üzeyir Civan “15 Temmuz gecesi darbe haberini alınca ailem ile yakınlarım ile beraber iki araç ile buraya hareket ettik. Ve buradaki çatışma ortamına denk geldik. Buradaki çatışma ortamındaki polis kardeşlerimize yardım etmek için buradaki mekana geldik. Bazı kardeşlerimizin ellerinde bayraklar vardı. Tekbir getiriyorlardı, ateş altındaydılar. İlk geldiğim anda şöyle düşünüyordum; bu insanlar yaptıklarının farkında değildirler. Vatanlarına ihanet ettiklerinin, darbecilerinin oyunlarına geldiklerinin farkında değillerdir düşüncesiyle iki elim havada onların üzerine koşarak gidiyordum, onları uyarmak için. Durun yapmayın, silahlarınızı bırakın diye. Ama bana vermiş oldukları cevap ise bir tanesi sağ elime bir tanesi sol koluma isabet eden iki adet kurşundu” dedi.



“Gazi oldum Elhamdülillah ama şehit de olmak isterdim”


Şehit olmayı da istediğini ifade eden Civan “Bana bu gaziliği nasip eden Rabbim’e sonsuz şükürler olsun. Boş emeller için burada kolumuzu feda etmedim. Vatanımızın, milletimizin, bayrağımızın birliği, dirliği için geldik burada kolumuzu verdik. Değil bir defa bin defa daha olsa yine çıkıp yine aynı şekilde onurlu ve şerefli mücadelemizi verirdik, vermeye de devam ederdik” şeklinde konuştu.




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