15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde darbe girişiminde bulunan hainlere karşı verdiği mücadele esnasında yanağından ve burnundan yaralanan 15 Temmuz gazisi Hamit Hakan Yılmaztürk darbe girişiminin 2’nci yılında, hayatındaki değişiklikleri, sağlık problemlerini ve 15 Temmuz ile ilgili düşüncelerini o gece gazi olduğu yerde anlattı.

"Bir organımı feda etsem onun gururu başka olurdu"

Darbe girişiminin yaşandığı gecede, olayı öğrendikten sonra arkadaşlarıyla beraber Şehitler Köprüsü’ne geldiğini anlatan Yılmaztürk, o gece hainlere karşı durarak safını belli ettiği için gururlu olduğunu söyledi. Yaralı olan yüzünden ve burnundan ameliyatların devam ettiğini de belirten Yılmaztürk "Kendime bu zamana kadar hiç kahraman gözüyle bakmadım. Ama şu yönden gurur duyuyorum. Burada o kadar vatan kahramanının yanında, canını hiçe sayarak tankların karşısına çıkan kahramanların safında olup vatandan, bayraktan, milletten yana olduğumu ispat ettiğim için kendimle gurur duyuyorum. Ameliyat sürecim var, şu anda devam ediyor. Ufak tefek hasarlar var ama bunlar hiç önemli değil. Biz bu vatan için canımızı vermek isterdik. Onu veremedik. En azından bir organımızı bu vatan için feda edebilseydik onun mutluluğu, gururu bir başka olurdu. Yine de şükrediyoruz. En azından yüzümde o geceye ait bir şeref nişanesi kaldı. Bu bize teselli ikramiyesi gibi bir şey oldu" ifadelerini kaydetti.

"Bu 15 Temmuz belki son olmayacak"

Yılmaztürk, darbe girişiminin ardından 2 yıl geçmesine rağmen o gece yaşadıklarını tarif edemediğini söyledi. 15 Temmuz’un tekrar yaşanması halinde canını feda edecek milyonlarca insan olduğunu kaydeden Yılmaztürk, "Üzerinden 2 yıl geçti, o gün burada yaşadıklarımı hala kelimelere dökmekte zorlanıyorum. O gece bambaşka bir geceydi. Ama elhamdülillah bizim milletimizde bir Çanakkale ruhu var. Bitti denilen bir Çanakkale ruhunu o gece burada yaşadık. Bundan sonra da olacak. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu 15 Temmuz belki son olmayacak, ilerleyen zamanlarda yine olacak ama her ne şekilde olursa olsun bu topraklarda her zaman canını feda edecek milyonlarca insan olacaktır" dedi.