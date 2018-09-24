15 Temmuz gazisine siyasilerden büyük vefa

15 Temmuz hain darbe girişiminde gazi olan 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut'un oğlu dünyaevine girdi. 15 Temmuz gazisi Erol Bulut'un en mutlu gününde çok sayıda siyasi isim Bulut'u yalnız bırakmadı.

15 Temmuz hain darbe girişiminde Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye binası önünde yaralanan ve gazilik unvanıyla şereflenen 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut'un oğlu Yunus Emre Bulut ile Nur Seda Ünal dünyaevine girdi. Gazi Erol Bulut'un en mutlu gününde ise siyasiler yalnız bırakmadı. TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Avrupa Birliği(AB) Eski Bakanı Egemen Bağış, AK Parti Eski Milletvekili Ekrem Erdem, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksü, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, çok sayıda ilçenin kaymakamı, çok sayıda siyaset adamı ve iş dünyasından isim nikahta Erol Bulut'u yalnız bırakmadı.Siyasilerin yanı sıra kendi gibi gazi olmuş 15 Temmuz gazileri de Bulut'un en mutlu gününde yanında oldu. Nikahı Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz kıyarken, evlilik cüzdanını ise AK Parti Eski Milletvekili Ekrem Erdem geline takdim etti. Siyasilerden pek çok ismin katıldığı nikah töreninde şahit sırası metrelerce uzadı.

“Biz varlığıyla, yokluğuyla biz 15 Temmuz ruhunu koruyoruz”

Oğlunun en mutlu gününde konuşan 15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut, “Katılan bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum. Evlatlarımıza hayırlı nesiller diliyoruz. Birliktelikten güç doğuyor. Bu gelişmeler bizi zorluyor, ülkemiz sıkıntılardan geçiyor. Ama bu bilinç oluştuğu sürece biz bu krizlerin üstesinden geleceğiz. Biz varlığıyla, yokluğuyla biz 15 Temmuz ruhunu koruyoruz. Bu vatan bizim, sahip çıkacağız. Çocuklarımıza iyi örnek olacağız. İyi insanlarla dost olacağız ki Allah da bize iyi davransın” diye konuştu.

“15 Temmuz Türkiye'nin gerçekten bir dönüm noktasıdır”

15 Temmuz, Türkiye'nin dönüm noktası olduğunu belirten Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış, “İki çok değerli ailenin, çok değerli yavrularının bir yuva kurmasına şahitlik ettik. İstanbul'da 15 Temmuz gecesi destan yazan gazilerimizden birinin oğlu evlendi. Allah gençleri mutlu, mesut, bahtiyar etsin. Türkiye'nin bütün yuvalarına huzur, bolluk ve bereket versin. Ben de şahitler arasında bulunmaktan büyük bir onur duydum. 15 Temmuz Türkiye'nin gerçekten bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz'da eğer o gazilerimiz, şehitlerimiz olmasaydı bugün Türkiyemiz çok ama çok farklı bir durumda olurdu. Allah ülkemizi korudu. Ama korurken de şehitlerimizi ve gazilerimizi vesile kıldı. Onlara ne kadar müteşekkir olsak azdır” dedi.