Bahtiyaroğlu, "Vatandaşlar, ’Selayı kesme, sen selayı kesersen halk dağılır. Biz buradayız, bizi öldürmeden sana dokunamazlar’ dedi. Halkımız öyle dedikten sonra bizim canımızın hiçbir kıymeti yoktur" dedi.

15 Temmuz darbe gecesi Şehzade Camii’nde okuduğu İstiklal Marşı ve selayla darbecilere direnen Müezzin Oğuzhan Bahtiyaroğlu, 2 yıl sonra o geceyi anlattı. 15 Temmuz gecesi darbecilerle çatışmaların devam ettiği sırada İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde bulunan vatandaşların darbe direnişine yaptığı anonslarla destek veren Bahtiyaroğlu, selanın yüklü bir görevi olduğunu söyledi. Sela okumaya başladığında darbecilerin kendine engel olmak için camiye geldiklerini anlatan Bahtiyaroğlu, vatandaşların desteğiyle aralıksız sela okuyup anonslarına devam etti.

"Biz de ne yapabiliriz düşüncesiyle hareket ettik ve aklımıza camiye koşmak geldi"

Selanın insanlar üzerinde o gece önemli bir etki oluşturduğunu ifade eden Bahtiyaroğlu, "O atmosferi anlatmak zor. O gün kimse kendisinde değildi. O gün herkese bir görev verilmiştir. Allah tarafından manevi bir güç insanları kontrol ediyordu, biz de o güç altında mücadelemizi yaptık. Galip olan Allah. Bu süreç Cumhurbaşkanımızın sokağa çıkın demesiyle milletin süreci başladı. Biz de ne yapabiliriz düşüncesiyle hareket ettik ve aklımıza camiye koşmak geldi. Bizim oralarda dolu filan yağdığında, bir felakette hemen ezan ve sela okuyun derlerdi. Bu sela 15 Temmuz’a has değil, Osmanlı’da sefere çıkılacağı zaman ordu toplamak için sela verilirdi. Selanın yüklü bir mesajı vardır. Yapılan bir araştırmada vatandaşların yüzde 98’i Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla, geri kalanlar selayı duyduk çıktık diyor. Camilerimizin gücü hiçbir zaman inkar edilmez" dedi.

"Biz buradayız, bizi öldürmeden sana dokunamazlar"

Sela okunmaya başlandıktan sonra askerlerin camiye gelerek kendine engel olmaya çalıştığını ama vatandaşların da verdiği destekle mücadelesine devam ettiğini ifade eden Bahtiyaroğlu, "Biz sela okumaya başladıktan sonra askerler gönderildi camiye, bunları susturun diye. Biz sadece sela okumadık, onların faaliyetlerini bozacak her türlü faaliyette bulunduk burada. Bunları duydukça onlar kuduz köpek gibi kuduruyorlardı. İçeriye vatandaşlar geldi camlardan atlayıp ’Selayı kesme, sen selayı kesersen halk dağılır. Biz buradayız, bizi öldürmeden sana dokunamazlar’ dedil. Halkımız öyle dedikten sonra bizim canımızın hiçbir kıymeti yoktur. O gece bu millet tarih sayfasından silinmek istendi ama Allah bunu tersine çevirdi. Türk milletinin yeni bir tarihini başlattı Allah. Allah bu milletin üzerine desteğini, rahmetini eksik etmedi, zafer de ondan oldu" diye konuştu.