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17 Temmuz 2018 09:08

15 Temmuz gecesini anlatan kitap vatandaşların beğenisine sunuldu

15 Temmuz gecesini anlatan ’Ordu Millet Destanı’ isimli kitap, Bayrampaşa’da düzenlenen tanıtım programında vatandaşların beğenisine sunuldu.

15 Temmuz gecesini anlatan kitap vatandaşların beğenisine sunuldu

17 Temmuz 2018 09:08

Programda gençlerin yaptığı oratoryo gösterisi, şehit ailelerini duygulandırdı.


Bayrampaşa Kaymakamlığı tarafından basımına destek verilen ’Ordu Millet Destanı’ isimli kitabın tanıtımı, Bayrampaşa’da bir otelde yapıldı. Kitabın yazarı Ziya Karatekin, tanıtım programı öncesi kitabından kesitler okudu. Şehit ailelerinin de katıldığı programda gençler, protokol konuşmalarının ardından oratoryo gösterisi yaptı. Lise öğrencilerinin yaptığı gösteri hem duygulandırdı hem de büyük alkış topladı.


Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, kitabın edebileştirilmesindeki en büyük amacın, gençlerin 15 Temmuz gecesini unutmaması ve bir daha yaşanmaması adına bilinçli olmalarını sağlamak olduğunu söyledi.



“Tekrar 15 Temmuz yaşanmasın diye bu kitabı bastırmaya karar verdik”


Kitabın önemine değinen Kaymakam Canbaba, “Bu çalışma Ziya arkadaşımızın destanı yazması ile başladı. Ayrıca ressam arkadaşımızın da bu kitap için özel çizimleri oldu. O çizimler de sergileniyor. Amaç şu; 15 Temmuz’u hep birlikte yaşadık. Tarihimizde milletimiz, sürekli savaşmış. Zaman zaman kendi içinden ihanetler görmüş ama bu kadar organizesine herhalde 15 Temmuz’da gördük. Biz bunu özellikle çocuklarımıza bir edebi üslupla anlatmak için, tekrar 15 Temmuz yaşanmasın diye, bir katkı olsun diye kaymakamlık olarak bu kitabı bastırmaya karar verdik. Yazarımızın da muvaffakatını alarak kitap çalışmasını yaptık ve ete kemiğe büründü” dedi.


Program sonunda şehit aileleriyle hatıra fotoğrafı çekildi ve şehit ailelerine kitap hediye edildi. Aynı zamanda salonda oluşturulan sergide kitapta bulunan çizimler de vatandaşların beğenisine sunuldu.




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