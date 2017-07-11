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11 Temmuz 2017 14:28

15 Temmuz gecesini şampiyonlukla kutlayacaklar

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, 15 Temmuz gecesi Almanya’nın Göppingen kentinde Avrupa Şampiyonluk maçı için çıkacağı galada, şehit ve gazileri de anacak.

15 Temmuz gecesini şampiyonlukla kutlayacaklar

11 Temmuz 2017 14:28

Gala için çok sayıda Türk bayrağı ısmarlandı.


Antrenmanlarda son aşamaya gelen sporcu Fırat Arslan, hafif antrenmanlarla maç gününü beklemeye koyuldu. Böylesine anlamlı ve özel bir gecede ringe çıkmanın kendisi için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirten Aslan, "Bizde vatan deyince akan kanımız durur. Ülkemizi teröristlere teslim etmeyen ve bu uğurda canını, kanını veren tüm şehitlerimizi o gece anacağız ve salonu Türk bayraklarıyla donatarak, Avrupa’nın göbeğinde İstiklal Marşı’mızı okutacağız" dedi.



Okan Yavuz: "Bu tarihi özellikle seçtik"


Fırat Aslan’ın menajeri Okan Yavuz, bu tarihi özellikle seçtiklerini vurgulayarak, "15 Temmuz kalkışma gecesini öncelikle kınıyoruz. Biz de bu önemli galayı anlamlı bir günde yapalım dedik ve 15 Temmuz gecesini seçtik. O gece ülkemizde milyonlar sokakta bu zaferi kutlarken, bizler de Avrupa’nın göbeğinde kutlayacağız. Onlara destek vereceğiz. Şehitlerimizi anacağız, gazilerimize minnettarlıklarımızı sunacağız. Ülkemizin yalnız olmadığını vurgulayacağız. Ülkemiz üzerinde oyun oynayanlara bayraklarımız ve şampiyonluklarımızla cevap vereceğiz" şeklinde konuştu.



Vedat Alyaz: "Muhteşem maçlara imza atacağız"


Galanın basın danışmanı Vedat Alyaz, aynı gece ringe çok sayıda Türk boksörün de çıkacağını ifade ederek, ‘Olimpiyat boksörümüz Fatih Keleş, Avrupa şampiyonluk kemerini korumak için yumruk sallayacak. Yine Olimpiyat boksörümüz Ali Eren Demirezen de kemer öncesi yükselme maçı yapacak. Bunların yanı sıra, Ege Kurt, Hüseyin Cinkara, Agron Smakici, Denis Kabasic, Anatoli Muratov ve Schwergewichtler Umut Camkiran yükselme maçları yapacaklar‘ diyerek sözlerini noktaladı.




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