15 Temmuz Gecesini Şampiyonlukla Kutlayacaklar

Gala için çok sayıda Türk bayrağı ısmarlandı.

Antrenmanlarda son aşamaya gelen sporcumuz Fırat Arslan, hafif antrenmanlarla maç gününü beklemeye koyuldu. Böylesine anlamlı ve özel bir gecede ringe çıkmanın kendisi için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirten Arslan; “Bizde vatan deyince akan kanımız durur. Ülkemizi teröristlere teslim etmeyen ve bu uğurda canını, kanını veren tüm şehitlerimizi o gecede anacağız ve salonu Türk bayraklarıyla donatarak, Avrupa’nın göbeğinde istiklal marşımızı okutacağız. Buradan galamızdan desteklerini esirgemeyen sponsorlarımız başta Gazi olmak üzere, Ana Momentum Oteli, Wirsol, Eska Welt ve Malik Promotion’a teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Okan Yavuz; ‘Bu tarihi özellikle seçtik’

Sporcumuzun menajeri ve Malik Promotion’un patronu Okan Yavuz, bu tarihi özellikle seçtiklerini belirterek, “15 Temmuz kalkışma gecesini öncelikle kınıyoruz. Biz de bu önemli galayı anlamlı bir günde yapalım dedik ve 15 Temmuz gecesini seçtik. O gece ülkemizde milyonlar sokakta bu zaferi kutlarken, bizler de Avrupa’nın göbeğinde kutlayacağız. Onlara destek vereceğiz. Şehitlerimizi anacağız, gazilerimize minnetimizi sunacağız. Ülkemizin yalnız olmadığını vurgulayacağız. Ülkemiz üzerinde oyun oynayanlara bayraklarımız ve şampiyonluklarımızla cevap vereceğiz” şeklinde konuştu.

Vedat Alyaz; ‘Muhteşem maçlara imza atacağız’

Galanın Basın Danışmanı Vedat Alyaz, aynı gece ringe çok sayıda Türk boksörün de çıkacağını belirterek, “Olimpiyat boksörümüz Fatih Keleş, Avrupa şampiyonluk kemerini korumak için yumruk sallayacak. Yine Olimpiyat boksörümüz Ali Eren Demirezen de kemer öncesi yükselme maçı yapacak. Bunların yanı sıra, Ege Kurt, Hüseyin Cinkara, Agron Smakici, Denis Kabasic, Anatoli

Muratov ve Schwergewichtler Umut Camkiran yükselme maçları yapacaklar‘ dedi.

Vedat Alyaz, maç öncesi programı da şöyle açıkladı:

Basın ve halka açık antrenman: 13 Temmuz Perşembe saat 15:00 Fitnessstudio InShape Pure Fitness Adres: (Am Autohof 43, 73037 Göppingen)