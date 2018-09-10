15 Temmuz ihanetini Arapça kitap olarak hazırladı

TİKA Çad Encemina Koordinatörü Mehmet Sıddık Yıldırım, ‘15 Temmuz'da Şehit Düştüler Başkenti Düşürmediler' başlıklı kitabın Arapça tercümesini İhlas Vakfı Dış İlişkiler Koordinatörü Osman Gül'e takdim etti. Söz konusu kitap şehitlerin hikayesinin anlatıldığı ilk Arapça eser olma niteliği taşıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Çad Encemina Koordinatörü Mehmet Sıddık Yıldırım, Yasemin Asan'ın "15 Temmuz'da Şehit Düştüler Başkenti Düşürmediler" kitabını Arapça'ya tercüme etti.

Mehmet Sıddık Yıldırım tarafından, İhlas Vakfı Dış İlişkiler Koordinatörü Osman Gül'e takdim edilen kitap şehitlerin hikayesinin anlatıldığı ilk Arapça eser olma niteliği taşıyor. Yıldırım yaptığı açıklamada, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ihanetini anlatan kitabı Arapça'ya tercüme ederek bütün İslam aleminin bu hain girişimden haberdar olmasını istediğini ifade etti.

"Türkiye'ye gelirken getirdiğim en anlamlı hediye"

İhlas Vakfı Dış İlişkiler Koordinatörü Osman Gül de, kitabın Türkiye'ye getirdiği en anlamlı hediye olduğunu belirterek, “Çad'a ilk defa gelerek 400'ü büyükbaş olmak üzere 2 bin 800 adet vekalet kurbanı kestik. Bin 500 kişinin içme suyuna kavuştuğu su kuyusunu açarak buradaki mümin kardeşlerimizi sevindirip Türkiye olarak hayırseverlerin vesilesiyle dualar ve gönüller aldık. Bu kitap Türkiye'ye gelirken getirdiğim en anlamlı Çad hediyesi oldu” açıklamasında bulundu.