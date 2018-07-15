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15 Temmuz 2018 10:27

15 Temmuz Müzesi ilk defa görüntülendi

15 Temmuz hain darbe girişiminin unutturulmaması ve şehitlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla yapılan "15 Temmuz Müzesi" ilk defa görüntülendi.

15 Temmuz Müzesi ilk defa görüntülendi

15 Temmuz 2018 10:27

Müzede o geceye ilişkin fotoğraflar ve darbecilerin ezdiği araçlar bulunuyor.


15 Temmuz hain darbe girişiminin unutturulmaması ve şehitlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yapılan “15 Temmuz Müzesi" ilk defa görüntülendi. Müze, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu tarafında bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı’nın hemen yanında yer alıyor. Müzede hain darbecilerin tanklarla ezdikleri araçlar, araçların enkazları ve o geceyi anlatan fotoğraflar bulunuyor.




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