15 Temmuz ruhu Eyüp’te şahlanacak

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, 11 Temmuz’da başlayacak ve 15 Temmuz’a kadar aralıksız devam ederek birlik beraberlik içinde 15 Temmuz ruhunu şanlandıracak etkinliklere tüm vatandaşları davet etti.

Eyüp Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma programları kapsamında şehitlik ziyaretleri, koşu, bisiklet turu, meşaleli yürüyüş, film gösterimleri ve Demokrasi Nöbetleri’nden oluşan bir dizi etkinlik düzenleyecek.

Hain kalkışma karşısında vatandaşların tarihe altın harflerle yazdığı kahramanlık destanının yıldönümünde 15 Temmuz ruhunu yeniden şahlandırmak adına ilk etkinlik 11 Temmuz’da düzenlenecek.

11 Temmuz sabahı saat 10.00’da ilk olarak, Başkan Remzi Aydın vatandaşlarla birlikte, Edirnekapı Şehitliği’ne komşu olan ve 16 şehidin medfun bulunduğu “15 Temmuz Şehitliği”ni ziyaret edecek ve burada bir anma programı yapılacak. Eyüp Sultan Meydanı’ndan şehitliğe kadar gerçekleşecek olan, Eyüp Belediyesi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezleri öğrencilerinin de katılacağı bir yürüyüş gerçekleşecek.

Şehitler için pedal çevirecekler

14 Temmuz’da sabah 10.00’da, 249 bisikletçinin katılacağı Gençlik Bisiklet Turu düzenlenecek. Bisiklet turu Eyüp Belediyesi önünden başlayacak, 15 Temmuz Şehitliği ve Saraçhane’den geçilerek Eyüp Sultan Meydanı’nda son bulacak.

Çanakkale ruhu 15 Temmuz’da sanal gerçeklikle Eyüp’te yaşatılacak

Eyüp Belediyesi’nin ev sahipliğinde, izleyicinin "Magic Necmi" olarak tanıdığı ünlü sihirbaz Necmi Yıldırım’ın projesi olan “360 VR Sanal Gerçeklik Sineması” 15 Temmuz’da Çanakkale ruhunu Eyüp Meydanı’nda yaşatacak.

360 Derece Sanal Gerçeklik Sineması teknolojisiyle çekilen ve izleyiciyle buluşacak filmler ise şu şekilde; 57. Alay Seyid Onbaşı, Nusret Mayın Gemisi, Ezineli Yahya Çavuş, Düşman Siperinde Bir Dost, 24 Mayıs Ateşkes Antlaşması, Soğanlı Dere, Halime Ana, Kanlı Sırt, Tahliye.

Eyüp Belediyesi’nde 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yaşananları yansıtan fotoğraf sergisi Eyüp Belediyesi yeni hizmet binası alanında sergileniyor. Ziyaretçiler bu arada bu güne kadar kamuoyuna yansımamış 15 Temmuz’a ait çeşitli fotoğrafları Eyüp Sultan Meydanı’nda açılacak olan sergilerde görebilecekler.

Halk koşusu ve meşaleli yürüyüş yapılacak

15 Temmuz günü ise etkinlikler sabah saatlerinde başlayarak ertesi gün sabahına kadar devam edecek. 15 Temmuz sabahı saat 10.00’da, Eyüp Belediyesi ve Atletizm Federasyonu tarafından ortaklaşa “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Halk Koşusu” düzenlecek.

15 Temmuz Şehitliği’nden başlayarak Eyüp Sultan Camii Meydanı’na kadar sürecek olan 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Halk Koşusu tüm katılımcılara açık olarak organize edilecek. Halk koşusu tek yaş kategorisinde; bayanlar ve erkekler olarak tasnif edilecek. Halk koşusuna lisanslı veya sağlık raporu ile katılım olabilecek. Lisansı olmayan 18 yaşından küçük katılımcılara sağlık raporu ile birlikte veli izin belgesini kayıt sırasında ibra etmeleri gerekecek. Halk koşusunda bayanlarda ve erkelerde dereceye giren ilk üç katılımcıya Eyüp Belediye Başkanlığı taradından madalya ve plaket verilecek. Sağlık raporu ile katılacakların asgari lisans çıkartma yaşı olan 9 yaşını doldurmuş olmaları zorunlu tutulurken 9 yaşın altındakiler halk koşusuna katılamayacaklar.

Akşam saatlerinde ise binlerce vatandaşın katıldığı bir meşaleli yürüyüş yapılacak. 15 Temmuz Şehitliği’nden yürüyecek vatandaşlar, Eyüp Sultan Meydanı’nda toplanacak. Eyüp Sultan Meydanı’nda Demokrasi Nöbeti tutulacak. Mehteran gösterisi ve akşam namazı ardından dualar, Kur’an tilaveti ile başlayacak nöbet Engin Noyan Şiir Dinletisi, şehit yakınları ve gazilerin konuşmaları, Mustafa Karataş sohbeti ve belgesel gösterimleriyle 16 Temmuz sabah namazına kadar sürecek. Eyüp Sultan Camii’nde kılınacak sabah namazı ve dualarla sembolik nöbet tamamlanmış olacak.

Bu arada, Eyüp’te 11 Temmuz - 16 Temmuz arasında ilçenin farklı noktalarında 15 Temmuz ile ilgili film gösterimleri yapılacak.