15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin mezarı başında anıldı

doğum gününde kabri başında anma töreni düzenledi.

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi sırasında, Boğaziçi Köprüsü’nde (15 Temmuz Köprüsü) şehit edilen Batuhan Ergin için 22. yaş gününde Beşiktaş Belediyesi kabri başında anma töreni düzenledi. Ortaköy Mezarlığı’nda düzenlenen törene Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, şehidin ailesinin yanı sıra adını taşıyan Ortaköy Şehit Batuhan Ergin Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. Şehidin kabrine karanfil ve çiçek bırakılarak başlanan anma ve doğum günü etkinliği, 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Daha sonra Kuran-ı Kerim okunması ile süren etkinlikte zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Törende kısa bir konuşma yapan şehidin babası Ahmet Ergin, oğlunun vatanperver birisi olduğunu söyleyerek, “Gözünü kırpmadan köprüye çıktı, vatan için canını verdi, oğlumla gurur duyuyorum” dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, yaptığı konuşmada, “Hiç şüphesiz bu vatana bizim ülkemizin geleceğine dair, gösterdiği önce askerliği sırasında gönüllü olarak komando olarak fedakarlık daha sonra Türkiye’nin birliğine beraberliğine büyük bir saldırıya karşı kendini ortaya koyan bizim geleceğiniz için fedakarlığını canı ile ödeyen bu kardeşimizi her vesileyle anmak lazım, Allah’tan rahmet diliyorum’ dedi.

Oğlunun mezarına karanfiller bırakan anne Deniz Ergin, “Bugün Batuhan’ın doğum günü. Öncelikle 15 Temmuz Şehitlerini, bu vatan için canını veren bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bugün sadece Batuhan için değil, bütün şehitlerimiz için buradayız” ifadelerini kullandı.

Ortaköy Şehit Batuhan Ergin Anadolu Lisesi öğrencileri, şehit için yazılan şiiri okudu, şehit Batuhan için dualar etti. Doğum günü ve anma töreni, şehidin mezarına bırakılan karanfillerle son buldu.