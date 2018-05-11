15 Temmuz şehidi Erol Olçok’un eşinden duygulandıran sözler

Nihal Olçok, oğlu için, “Bilseydim şehit olacağını gece uyandırır yine yemek yedirirdim” dedi.

Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Anneler Günü kutlamaları kapsamında bir panel düzenlendi. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Cennet Annelerin Ayakları Altındadır" isimli panele 15 Temmuz şehidi Erol Olçok’un eşi ve Abdullah Tayyip Olçok’un annesi Nihal Olçok, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ve Esenyurtlu kadınlar katıldı. Yoğun ilgi gören programda kadınlara karanfil ve Nihal Olçok’un “Şehitoğlu Şehit: Annesinin Kalbinden” kitabı hediye edildi.

Nihal Olçok, panelde sözleriyle duygulandırdı. Oğlu şehit olduktan sonra ikinci Anneler Günü’nü geçirdiğini ifade eden Nihal Olçok, dün akşam rüyasında şehit olan eşini ve oğlunu gördüğünü anlattı. Olçok, “Geçen sene çok acıydı. Bu sene biraz daha farklı, çünkü daha fazla özlem var. Acıyla özlem ve zaman ters orantılı şeyler. Zaman geçtikçe acınız azalıyor ama zaman geçtikçe özleminiz çoğalıyor. Dün akşam daha yeni rüyamda gördüm. Erol Bey ve Abdullah ikisi kabirlerinin üzerlerindeler, ben de ikisinin kabrinin başındayım. İkisi de kabrinin üstündeler, uyuyorlar. Hatta Abdullah sağdan sola döndü. Biliyorum konuşmuyorlar ama ölü olduklarını biliyorum ama Allah sanki uyur halde onları gösterdi bana. Hala bazı şeyler benden uzak ama dün Abdullah ve Erol Bey kabrin üstünde uyuyorlardı. Kalktım sabah namazından önce şükür namazı kıldım. O kadar yanıyordu ki şuram, o kadar özlemiştim ki nefes gibi oldu o ama içimi serinletti Elhamdülillah” dedi.

“O şehit oldu, ben kaldım”

Oğlu ile çok tartıştığını anlatan Olçok, “Abdullah çok şişkoydu, yeme yeme derdim ona. Bileydim 16 sene yiyeceğini sadece, gece uyandırır bir daha yedirirdim ye oğlum bir daha ye derdim. Namaz kılmazdı, en çok onun için kavga ederdim. Sabah namazına uyanmazdı. Tepesinde bağırırdım bak gece geç yatıyorsun, o yüzden kalkamıyorsun diye. Ama o şehit oldu, ben kaldım. Demek ki bunlar böyle değilmiş yani” diye konuştu.

Programda kendi yazdığı şiiri okuyarak katılımcıları duygulandıran Başkan Alatepe ise, Olçok’un söylediği sözlerin etkileyici olduğunu ifade ederek, “Yaşamamız lazım, doğrudur insan olarak yaşamamız lazım ama bu ülke uğruna gerekirse şehit olmamız lazım. İşte şehitlik abidesi bir insanın annesi yanımızda, dimdik bu ülke için hizmet vermeye devam ediyor. Hayat devam ediyor. Şehitlerimiz olacak ama bu ülke ilelebet payidar kalacak. Biz kötü niyetli insanlar değiliz, çevremizdeki ülkelere hep iyi niyetle baktık. Barış içinde yaşamak düşüncesinde bir topluluğuz, bunu dünyaya öğretmemiz lazım. Biz hem hanımları hem anneleri özellikle bu anlamda yoğun olarak hizmet eden bir belediyeyiz” şeklinde konuştu.