15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank’ın anıları yaşatılacak

Dr. İlhan Varank adına Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sultangazi Yerleşkesi’nde fakülte girişine anı köşesi yaptırıldı.

Hain darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçti. Türkiye şehitlerini ve gazilerini unutmuyor. Karanlık gecede vatana ve millete göğsünü siper eden kahramanlardan biri olan Şehit Prof. Dr. İlhan Varank adına Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sultangazi İlhan Varank Yerleşkesi’nde, üniversite yönetimi tarafından bir anı kösesi yaptırıldı. Fakülte’nin hemen girişinde bulunan anı köşesinde Prof. Dr. İlhan Varank’a ait fotoğraf albümü, hain darbe girişimine ait fotoğraflar ve bir anı defteri bulunuyor. 15 Temmuz belgeseli ile başlayan açılış törenine Bezmialem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Fahrettin Özdemirci, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Öztürk, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank’ın eşi Saadet Varank ve birçok ziyaretçi katıldı.

“Şehitlik en yüksek mertebelerden”

Şehitlik mertebesinin önemine değinen Bezmialem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Fahrettin Özdemirci, “Cenâb-ı Hakk’ın huzurunda makamlar var. Kur’an-ı Kerim’den bildiğimiz üzere bu makamlar Nebiler, Sıddıklar, Şehitler ve Salih olanlardır. Cenâb-ı Hakk’ın huzurundaki bu 4 büyük makamdan bir tanesi şehitler makamıdır. Ne mutlu ki İlhan Varank da bu mertebeye ulaştı” dedi.

Üniversitenin Sultangazi’deki yerleşkesinin adının İlhan Varank olmasının çok önemli olduğunu da ifade eden Özdemirci, “Yerleşkeye İlhan Varank isminin verilmesi ve anı köşenin açılması çok manidar. Yıllarca hatırlanması ve ders alınması gerekiyor” dedi.

“15 Temmuzu unutturmamalıyız”

Ülke olarak yaşananları canlı tutmak açısından genelde tüm şehitleri, özelde ise Prof. Dr. İlhan Varank‘ı anmak adına anı köşesini oluşturduklarını belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Öztürk, “Bugünlerde çok özel günler yaşıyoruz. 15 Temmuz’un ikinci yıldönümünü yaşıyoruz. Tabi bunu unutmamamız ve unutturmamamız gerekiyor. Bu nedenle Bezmialem Vakıf Üniversitesi olarak, Sağlık Meslek Yüksek Okulu olan bu modern binaya İlhan Varank Yerleşkesi adını verdik. Buranın girişinde şehidimizi anmak, unutmamak ve unutturmamak adına bir alan oluşturduk. Çünkü bu ruhu gençlerimize aşılamamız lazım. Bu ülke çok darbe gördü ama bu çok daha farklı bir travmatize edici bir olay oldu. Bundan dersler çıkarmamız lazım ki tekrarlanmasın” dedi

“En güzel hediyelerden biri”

“Bu anlamlı günde öncelikle Türk Tarihi’nin kuruluşundan bu yana şehit olmuş bütün şehitleri ve özellikle 15 Temmuz gecesi kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum” diyerek konuşmasına başlayan Saadet Varank ise “Sevgili eşimin isminin ve eğitimci yönünün insanların ilerlemesine vesile olacak böyle yerlerin açılışında bulunmak benim ve ailem için gurur duyduğumuz bir şeydir. Hayatını, okumaya araştırmaya, ülkesini ileri taşımaya adamış bir insan için en güzel hediyelerden biri olduğunun düşünüyorum. Ayrılığın acısı halen kalbimizde tazeliğini korurken, bu tablo acılarımızı biraz da olsa hafifletiyor. Bu vesileyle buranın açılışında emeği geçen bütün herkese ailem ve kendi adıma teşekkürlerimizi huzurlarınızda bir borç bilirim” ifadelerini kullandı.

Anı defterine ilk notu eşi yazdı

Konuşmaların sonunda Prof. Dr. İlhan Varank Anı Köşesi’nin açılışı gerçekleşti. Ardından Saadet Varank ve ailesi 15 Temmuz anı defterine ilk notlarını yazdı. Anı defterine yazılan notların ardından 15 Temmuz gecesine ait görüntüler sanal gerçeklik standında ziyaretçilere izletildi. Bununla birlikte darbe girişimine ait fotoğraflar fakülte girişinde ziyaretçiler için sergilendi.