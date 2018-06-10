Diğer
Kategoriler
10 Haziran 2018 02:13

15 Temmuz Şehit Aileleri Ve Gaziler sahur sofrasında buluştu

15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen sahur programında 15 Temmuz Şehitlerinin aileleri ve gaziler aynı sofrada bir araya gelerek birlikte oruç tutmanın mutluluğunu yaşadı.

15 Temmuz Şehit Aileleri Ve Gaziler sahur sofrasında buluştu

10 Haziran 2018 02:13


15 Temmuz Derneği tarafından Üsküdar’da bulunan 15 Temmuz Dernek Binasında sahur programı düzenlendi. İftara, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile birlikte çok sayıda şehit ailesi ve gazi katıldı. Öte yandan programa Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikligil’in katılacağı fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile son dakika toplantısına gitmesi gerektiği belirtildi.


Programda konuşnma yapan Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen “15 Temmuzla ilgili, hepimizin duyguları düşünceleri farklı olabilir ama sonuçta millet olarak, ortak bir paydada buluşacağımız konu şudur, biz 15 Temmuza kadar bu toprakları, bize miras bırakan ecdadımız, bize miras bırakılmış bir toprak üzerinde yaşıyor psikolojisi içerisindeydik ama 15 Temmuz’dan sonra bu cennet vatana bu mirasa, sahip çıkmanın gururu ile yaşıyoruz artık” dedi




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç