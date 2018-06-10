15 Temmuz Şehit Aileleri Ve Gaziler sahur sofrasında buluştu

15 Temmuz Derneği tarafından Üsküdar’da bulunan 15 Temmuz Dernek Binasında sahur programı düzenlendi. İftara, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile birlikte çok sayıda şehit ailesi ve gazi katıldı. Öte yandan programa Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikligil’in katılacağı fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile son dakika toplantısına gitmesi gerektiği belirtildi.

Programda konuşnma yapan Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen “15 Temmuzla ilgili, hepimizin duyguları düşünceleri farklı olabilir ama sonuçta millet olarak, ortak bir paydada buluşacağımız konu şudur, biz 15 Temmuza kadar bu toprakları, bize miras bırakan ecdadımız, bize miras bırakılmış bir toprak üzerinde yaşıyor psikolojisi içerisindeydik ama 15 Temmuz’dan sonra bu cennet vatana bu mirasa, sahip çıkmanın gururu ile yaşıyoruz artık” dedi