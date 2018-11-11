15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı

40'ıncı Vodafone İstanbul maratonu için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gece saat 03.00 itibariyle trafiğe kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından “Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul” temasıyla düzenlenecek olan 40'ncı Vodafone İstanbul Maratonu öncesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00 itibariyle trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri yolları çekicilerle kapatırken, çift yönlü kapanan yolu kullanmak isteyen sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.