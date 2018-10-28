15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 4'lü zirve renkleri

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İstanbul’da gerçekleştirilen Suriye Zirvesi’ne katılan ülkelerin bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İstanbul'da gerçekleştirilen Suriye Zirvesi'ne katılan ülkelerin bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İstanbul'da gerçekleştirilen Suriye Zirvesi'ne katılan Türkiye, Almanya, Fransa ve Rusya'nın bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in katıldığı, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilen Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ışıklandırma renkleri değiştirildi. Sırasıyla 4 ülkenin bayraklarının renkleri yansıtıldı.