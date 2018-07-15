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15 Temmuz 2018 21:27

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit yoklaması yapıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, şehitler için yoklama alındı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit yoklaması yapıldı

15 Temmuz 2018 21:27

Vatandaşların yoklama alınırken cep telefonu ışıklarıyla oluşturduğu görsel şölen ise havadan görüntülendi.


15 Temmuz hain darbe girişimin 2’nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yüz binlerce vatandaş bir araya geldi. Programda 15 Temmuz şehitlerinin isimleri tek tek okunarak şehit yoklama yapıldı. Vatandaşlar yoklama alındığı sırada cep telefonlarının ışığını açarak görsel bir şölen oluşturdu. Etkinlik alanı havadan görüntülenirken isimleri söylenen şehitlerin fotoğrafları barkovizyona yansıtıldı. Duygusal anların yaşandığı yoklama sırasında vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.




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