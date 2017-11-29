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29 Kasım 2017 22:48

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde şüpheli çanta alarmı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde bulunan şüpheli bir çanta paniğe neden oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde şüpheli çanta alarmı

29 Kasım 2017 22:48

Tedbiren trafiğe kapatılan köprü yapılan çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.


Olay, saat 22.15 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprünün Anadolu geçiş tarafında bulunan bir çanta paniğe neden oldu. Çantayı gören vatandaşlar polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri tedbir amaçlı köprü trafiğini iki yönlü olarak trafiğe kapattı. Çanta üzerinde yapılan incelemenin ardından olumsuz bir durum olmadığını anlaşılması üzerine ekipler, köprü yeniden trafiğe açıldı.




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