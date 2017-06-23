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23 Haziran 2017 16:01

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Ramazan Bayramı için İstanbul’u terk eden vatandaşlar trafiği kilitledi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

23 Haziran 2017 16:01

15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine trafik hem araç yoğunluğu hem de onarım çalışmaları nedeniyle durma noktasına gelirken, trafik havadan görüntülendi.


İstanbul’da tatil trafiği erken başladı. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde trafik durma noktasına geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hem onarım nedeniyle hem de araçların yoğunluğu nedeniyle durma noktasına geldi. Trafik Çağlayan’a kadar vururken, yoğunluk havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde trafiğin neredeyse tamamen durduğu görülüyor.




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