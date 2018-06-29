15 Temmuz Şehitler Müzesi ve Mescidi havadan görüntülendi

Görüntülerde müze ve mescit için hummalı bir çalışma yürütüldüğü görülüyor.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenler anısına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu ayağına yapılan şehitler anıtının yanına müze ve mescit inşa ediliyor. 34 kişinin şehit edildiği köprünün Anadolu Yakasına inşa edilen müze ve mescitte devam eden çalışmalar havadan görüntülendi.

Projesi Mimar Muharrem Hilmi Şenalp ve ekibi tarafından çizilen müzede çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Proje kapsamında 11 dönümlük arazi tamamen Şehitlik Parkı olarak ayrıldı. Boğaziçi’ne mahsus ağaçlarla yeşillendirilmiş peyzajında 250 şehidi temsilen 250 selvi ve 250 gül dikildi. Türk üçgenlerinden oluşan abide ise 5 kollu yıldıza atıfla beşgen bir plana oturan ve yine beşgenden üretilen geodezik bir kubbe olarak inşa edildi.