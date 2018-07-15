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15 Temmuz 2018 15:54

15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbecilere karşı durarak gözlerini dahi kırpmadan canlarını feda eden Esenlerli şehitler, darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde kabirleri başında dualarla anıldılar.

15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

15 Temmuz 2018 15:54


FETÖ’cü teröristlerin 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdikleri hain darbe girişimi sırasında darbecilere karşı durarak gözlerini kırpmadan canlarını feda eden Esenlerli şehitler, kabirleri başında dualarla anıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde Esenler Belediyesinin düzenlediği anma etkinlikleri kapsamında şehitlerin kabirleri ziyaret edildi. İlk ziyaret, Esenler’in tek kadın şehidi Türkmen Tekin’in Habipler Yayla Mezarlığı’nda bulunan kabrine yapıldı. Ziyarete Türkmen Tekin’in ailesinin yanı sıra Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler Müftüsü Halil Şekerci, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan ile teşkilat üyeleri katıldı. Esenler Müftüsü Halil Şekerci’nin yaptırdığı duada eller şehit Türkmen Tekin için semaya açıldı. Ziyaret, Kaymakam Şahin ve Belediye Başkanı Göksu’nun şehidin kabrine su dökmesiyle son buldu.


Başkan Göksu ve Kaymakam Şahin, beraberlerindeki heyetle birlikte daha sonra Esenler’in şehitleri Ahmet Kocabay ve Mehmet Şefik Şefkatlioğlu’nun da kabirlerinin bulunduğu Edirnekapı Şehitliği’ni ziyaret etti. Şehitlerin kabri başında Kur’an-ı Kerîm okunarak, dualar edildi. Başkan Göksu, şehit yakınlarına taziyelerini ileterek bir süre sohbet etti.


Edirnekapı Şehitliği’ndeki ziyaretin ardından Esenler Kaymakamlığı ve Esenler Müftülüğünün Esenler Merkez Camii’nde şehitler için düzenlediği mevlid programına geçildi. Okunan hatimlerin duasının yapıldığı mevlid programında şehitler rahmetle anıldı.




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