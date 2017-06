15 Temmuz şehitlerinin ailelerine bayram tebrik kartı

15 Temmuz Derneği, PTT ile iş birliği yaparak 15 Temmuz hain darbe girişiminde kahramanca vatanı savunurken şehit olanların ailelerine Yenikapı etkinlik alanındaki standından Ramazan Bayramı tebrik kartı gönderiyor. Uygulamanın tanıtımı için 15 Temmuz Şehitler köprüsüne olan sevgisi ve merakı ile babasının köprünün maketini yaptığı Yağmur Güder ve babası standa geldi. Güder seçtiği 15 Temmuz şehidinin ailesine Ramazan Bayramı mesajını babası ile birlikte gönderdi. Yenikapı’da etkinlik alanında bulunan 15 Temmuz Derneği standında gelen vatandaşlar, ilk önce Ramazan Bayramı tebrik kartı göndermek istedikleri aileyi seçiyorlar. Ardından çeşitli desen ve motifler ile süslenmiş Ramazan Bayramı tebrik kartları seçiliyor. Son olarak hiçbir ücret ödemeden stantta bulunan posta kutusuna mesajların yazıldığı tebrik kartları atılıyor. Böylece vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını hiçe sayan kahraman 15 Temmuz şehitlerinin unutulmadığını ve Ramazan Bayramı’nda yalnız olmadıkları gösteriliyor.

“Yaptığımız etkinliklerle şehit ailelerinin yalnız olmamasını sağlamaya çalışıyoruz”

Yenikapı’da açıklamalarda bulunan 15 Temmuz Derneği Başkanı A. Tarık Şebik, “15 Temmuz şehitleri bizim emanetimiz ve o ruhu unutmayacağız. Dolayısıyla biz yaşarken, her anımızda, Ramazan Bayramı, kurban Bayramı, törenler gibi kendi hayatımızda yaşadıklarımız neyse bileceğiz ki şehitlerimizin aileleri bize emanettir. Bizde o manada onların yanında olacak ve kalplerine dokunacak her türlü işin içindeyiz. Standa koyduğumuz kitabımızda şehitlerimizin isimleri var. O isimleri burada bulunan kartpostallara yazıp şehit ailelerine bayram mesajı yolluyoruz. İstiyoruz ki Ramazan Bayramına kalktığı zaman şehit çocuğu kendi babasının olmadığını biliyor. Bizler yapacağımız her türlü etkinlikle onların yalnız olmamasını sağlamalıyız” dedi.

“Buraya gelince şehitlerimizin anısından bayağı duygulandım”

Kızına yaptığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü maketiyle gündeme gelen Aydın Güder, kızıyla birlikte Yenikapı’da bulunan 15 Temmuz Derneği standını gezdi. Kızıyla birlikte Ramazan Bayramı Tebrik Kartı gönderdikten sonra konuşan Aydın Güder, “Ben bizi burada ağırlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına çok teşekkür ederim. Bugüne kadar yağmuru gezdirdim yarında köprülere gideceğiz. Bu konuda kızım adına çok sevindim. Daha sonra buraya geldiğim zaman şehitlerimizin anısından bayağı duygulandım. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum ve herkesin bayramını kutluyorum” diye konuştu.

Ramazan Bayramı tebrik kartına vatandaşlardan yoğun ilgi

Ramazan Bayramı Tebrik Kartı göndermek için vatandaşlar 15 Temmuz Derneği standını ziyaret etti. 15 Temmuz kitabını inceleyen vatandaşlar, şehit ailelerine bayram tebrik kartı gönderdi. Ramazan Bayramı Tebrik Kartı gönderen Engelli Ümit Çağlayan, ”Şehitler bizim için vatan ve bayrak için şehit oldu. Keşke onlarla birlikte bende şehit olsaydım. Onlarla gurur duyuyorum. Mustafa Dilek ailesine bayram tebrik kartı gönderiyorum mutlu bayramlar” şeklinde konuştu.