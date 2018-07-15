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15 Temmuz 2018 11:39

15 Temmuz Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi

15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü’nde Edirnekapı’da bulunan 15 Temmuz Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi.

15 Temmuz Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi

15 Temmuz 2018 11:39

Şehitler için dualar edilen anma töreninde, aileler duygusal anlar yaşadı.


15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü nedeniyle Edirnekapı’daki 15 Temmuz Şehitliği’nde anma programı düzenlendi. Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 1. Ordu Komutanı Musa Avsever, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından şehitler için dualar edildi. Anma töreni sonrası şehit mezarlarına karanfil bırakan protokol üyeleri, şehit yakınlarına başsağlığı diledi. Şehit yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı anma programında duygusal anlar yaşandı.




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