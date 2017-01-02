15 Temmuz tüm yönleriyle Esenler’de konuşuldu

Şehir Ajandası’nda konuşan Yeni Söz Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer, "İran’da kurulan Bahailiğin Türkiye’deki ayağı olan Fetullah Gülen’in amacı, yeni bir Kur’an yazmak, yeni bir din ortaya çıkarmak" dedi.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen "15 Temmuz’dan Bugüne" isimli program, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezinde gerçekleşti. Programda Yeni Söz Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer, 15 Temmuz sürecini değerlendirdi ve FETÖ’nün geçmişinden örneklerle asıl amaçlarının neler olduğunu anlattı.

15 Temmuz kadrolaşması orada başladı

15 Temmuz’un sonuçlarındansa amacı üzerine konuşmak gerektiğini belirten Özer, "Sürekli sonuç odaklı konuşmak insanlara bıkkınlık getirir. Eğer 15 Temmuz’u yaşamamış olsaydık, on yıl içerisinde ayakta bir tane adam bırakmazlardı. Biz de bugün Türkiye’den söz edemezdik" dedi. 15 Temmuz’un tohumunun 1950’lerde atıldığını söyleyen Özer, "FETÖ’nün ilk kadrolaşmaya başladığı yer, Diyanet İşleri Başkanlığı’ydı. 15 Temmuz tohumunun ilk atıldığı, ilk kadrolaşmanın başladığı yer burasıdır" şeklinde konuştu.

Bahailikle yeni din çıkarmak istiyorlar

19’uncu yüzyılda Bahaullah tarafından İran’da kurulan Bahailiğin Türkiye’deki ayağı olan Fetullah Gülen’in tek bir amacı olduğunu belirten Kemal Özer, "Bu amaç yeni bir Kur’an yazmak, yeni bir din ortaya çıkarmaktır" ifadelerini kullandı. Özer, programın sonunda dinleyenlerin sorularını cevapladı.