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11 Temmuz 2018 09:15

15 Temmuz’da darbecilerden ele geçirilen tankı süren vinç operatörü o geceyi anlattı

15 Temmuz’da darbeci askerlerden ele geçirilen tankı kullanan kamyon şoförü ve vinç operatörü Mehmet Köse, iki yıl sonra o geceyi anlattı.

15 Temmuz’da darbecilerden ele geçirilen tankı süren vinç operatörü o geceyi anlattı

11 Temmuz 2018 09:15


15 Temmuz’da gerçekleşen darbe girişimi sırasında görevde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görevli kamyon şoförü Mehmet Köse’nin tank sürerken görüntüleri sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Göztepe’de E-5 karayolu üzerinde tankı kullanan 4 çocuk babası Mehmet Köse 2 yıl sonra darbe girişimi sabahı tankları nasıl kullandığını anlattı.


Köse, "Milletimiz tarih yazdı. O günün sabahında da Cenab-ı Allah bana nasip etti tank kullanmayı. O darbe girişiminde hainlerin elinden alınan tankı İstanbul Büyükşehir Belediyesi vinç yardımı ile kaldırmaya gelmişti. Gelen vinç ufak olduğu için kaldırmadı. Ne yapalım dediler. Ben de dedim, girelim içine kullanalım, başka çaremiz yok. Girdim içeri, açtım kontağı ışık yandı. Sağına soluna baktım Türkçe yazılar vardı. O benim işimi kolaylaştırdı. Şoförlüğümüz olduğu için bir gaz bir fren kullandık. 3’ncü vitese aldım. Ve kaldırdık, İETT garajına teslim ettik. Artık bu darbelerden bu millet bıktı. Darbelere karşı bu milletimiz artık dik durur. Darbelere karşıyız, her zaman da karşı olacağız. 15 Temmuz ve bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet bütün gazilerimize de Allah’tan şifalar diliyorum" dedi.




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