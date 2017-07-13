Köse, iki camiden karşılıklı selaların okunmasıyla vatandaşa güven duygusunun geldiğini söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi, vatandaşların sokağa çıkıp darbeye karşı direnmelerinde en büyük etkenlerden biri de camilerden sela okunması olmuştu. Darbe girişiminin en çok yaşandığı illerden olan İstanbul’da, darbe teşebbüsüne tepki ve birlik çağrısı olarak ilk selalar Zeytinburnu Seyitnizam Camii ve Dutluk Camii’nde okundu.

“İlçe Müftüsü sela okunması gerektiğini söyledi”

Vatandaşların darbeye karşı direnmeye çağıran ilk selaları okuyan Zeytinburnu Tepebağ Dutluk Camii İmamı İbrahim Köse ve Zeytinburnu Seyitnizam Camii Müezzini Şaban Kızılkaya o geceyi anlattı. Yatsı namazından sonra darbe girişimini ilk olarak cemaatten öğrendiğini söyleyen Zeytinburnu Tepebağ Dutluk Camii İmamı İbrahim Köse ilçe müftüsüyle irtibata geçtiğini belirtti. Müftüyle aralarında geçen konuşmayı anlatan İmam Köse konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Zeytinburnu Müftüsü İsmail Gökmen hocamı aradım. Kendisi başta Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve ilçenin diğer ileri gelenleri ile istişare yaptığını söyledi. Değerli müftümüz dedi ki; “Hoca efendi, benim tecrübeme göre böyle durumlarda sela verilmesi lazım.” Biz darbe geçirmiş bir nesil değiliz. Biz müftü beyden bu ilhamı aldıktan sonra Dutluk Camii ve Seyitnizam Camii’nde peş peşe selalar başladı. Selalar vatandaşın üzerinde güven oluşturdu.”

“Sabaha kadar camide kaldım”

İlk selaların okunduğu diğer cami olan Zeytinburnu Seyitnizam Camii Müezzini Şaban Kızılkaya da o gece sabaha kadar sela okuduğunu söyledi. 7 yıldır Seyitnizam Camii’nde görevli olduğunu ifade eden Kızılkaya 15 Temmuz gecesi Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’ın kendisini bizzat arayıp sela okumasını istediğini söyledi. Sabah namazına kadar camide kaldığını belirten Kızılkaya, “Gittim abdest aldım. Camiye gelirken Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın beni bizzat kendisi aradı. “Hocam sela okuyunuz” dedi. Ondan sonra biz karşılıklı sela okumaya başladık. Önce İbrahim hocam daha sonra ben. Her 10 dakikada bir aralıklarla sela verdik. Ben darbe yaşamadım. Böyle durumda selaların darbeyi durduracağını düşünerek sabaha kadar camiden gitmedim. Sabah namazına kadar her 10 dakikada bir sela okudum” dedi.