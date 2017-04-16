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16 Nisan 2017 10:33

15 Temmuz’da tankların altına yatan gazi Sabri Ünal oyunu kullandı

15 Temmuz hain darbe girişiminde tankların önüne yatarak durdurmaya çalışan ve gazi olan Sabri Ünal, Pendik’te oyunu kullandı.

15 Temmuz’da tankların altına yatan gazi Sabri Ünal oyunu kullandı

16 Nisan 2017 10:33

Sabri Ünal, "15 Temmuz darbe girişimi gazisi olarak üzerime düşen vazifemi yerine getirdim" dedi.


15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Üsküdar Altunizade’de tankların önüne yatan ve sol kolunun üzerinden tank geçmesi üzerine gazi olan Sabri Ünal, sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için evinden çıkarak Pendik Kavakpınar İlköğretim Okulu’na gitti. Burada oyunu kullanan Ünal, daha sonra İHA muhabirinin sorularını cevapladı. 15 Temmuz gazisi Sabri Ünal vatandaşlık görevini yaptığını söyleyerek, "Ülkemiz birçok darbe girişimi yaşadı, bunun sonuncusu 15 temmuz darbe girişimidir. Ben 15 Temmuz darbe girişimi gazisi olarak üzerime düşen vazifeyi yerine getirdim, tercihimizi kullandım. Aynı şekilde herkes tercihini kullansın, vatana, millete hayırlı olsun" dedi.


Sabri Ünal, Üsküdar Altunizade’de tankların önüne yatarak gazi olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Giresun’da katıldığı mitingde gazi Sabri Ünal’ı alnından öpmüştü.




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