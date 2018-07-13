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13 Temmuz 2018 15:41

15 Temmuz’da yaşananlar dakika dakika Sultangazi’de anlatıldı

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi yaşananlar, dakika dakika Sultangazi Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen sergide anlatıldı.

15 Temmuz’da yaşananlar dakika dakika Sultangazi’de anlatıldı

13 Temmuz 2018 15:41

İlçe Meydanında kurulan dev panoda, 15 Temmuz Şehitlerinin fotoğrafları da yer aldı.


Sultangazi Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler anısına 15 Temmuz Şehitler Meydanında sergi açtı. Cuma namazının ardından açılışı gerçekleştirilen sergide hazırlanan dev panoda dakika dakika karanlık gecede yaşananlar anlatıldı. Ayrıca panoda hayatını kaybeden 250 şehidin fotoğraflarına da yer verildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği serginin açılışını Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay gerçekleştirdi. Açılışın ardından sergiyi ziyaret eden Başkan Altunay vatandaşlarla bol bol sohbet etti.


“Bu milletin gücünü tüm dünyaya gösterdik”


15 Temmuz hain darbe girişiminin üstünden 2 yıl geçtiğini ifade eden Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, “O gece şehit olan vatandaşlarımızı öncelikle rahmet ve minnetle anıyorum. Gerçekten o puslu gecenin kahramanları olmasaydı bugün belki bu vatan da olmayacaktı. Bu millet yollara dökülerek aslında müthiş bir destan yazdı. Bu milletin gücünü tüm dünyaya gösterdik. Bununla birlikte yeni nesilede inanılmaz bir cesaret verdik. Bundan sonra bu tür kalkışmalar ile milletimizi sindirmek isteyenlere nasıl cevap verileceğinin en güzel örneğiydi. Tüm dünya bunu ibret ile izledi” şeklinde konuştu.




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