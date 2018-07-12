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12 Temmuz 2018 21:04

15 Temmuz’u anlatan 38 fotoğraf Taksim Meydanı’nda sergileniyor

15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde o geceyi anlatan 38 fotoğrafın yer aldığı “Demokrasinin Zaferi 15 Temmuz 2016” fotoğraf sergisi Taksim Meydanı’nda açıldı.

15 Temmuz’u anlatan 38 fotoğraf Taksim Meydanı’nda sergileniyor

12 Temmuz 2018 21:04


Beyoğlu Belediyesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği 15 Temmuz Şehitlerini Anma Etkinlikleri kapsamında “Demokrasinin Zaferi 15 Temmuz 2016” fotoğraf sergisinin açılışını yaptı. Taksim Meydanı Açık Hava Sergi Alanı’nda yapılan açılışa, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Merkez Komutanı Sadettin Tuğgeneral Saadettin Alp Ergin ile gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende 15 Temmuz gecesi yaşananların gelecek nesillere anlatılmasının önemine dikkat çekildi. Ardından Başkan Demircan ve beraberindekiler sergiyi gezerek, fotoğrafları tek tek inceledi. 15 Temmuz’da Atatürk Havalimanı, Boğaziçi Köprüsü, Kızılay Meydanı gibi İstanbul’un ve Ankara’nın çeşitli noktalarından 38 fotoğrafın yer aldığı sergiye vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Sergi ise 10 Ağustos tarihine kadar Taksim Meydanı Açık Hava Sergi Alanı’nda vatandaşların ziyaretine açık olacak.



“2’inci seneyi devriyesinde Silivri’deydik”


FETÖ’nün giriştiği 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2’inci yıl dönümünde o geceyi anlatan fotoğrafların bulunduğu sergiye ev sahipliği yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Bir kahramanlık destanı bunu kabul etmek lazım. 81 milyon vatan evladının sahaya indiği ve yüreğinde bu sızıyı hissettiği gece, dolayısıyla unutmamak, unutturmak da kültür insanlarının da vazifesi olsa gerek. Bugün 2’inci seneyi devriyesinde Silivri’deydik. O gün insanımızın bir gecede kodese tıktığı insanlar bugün mahkemede cezalarını buldular” dedi.



“Üniforma giyen hainler asla asker olamazlar”


Asker kıyafeti giyen insanların millete kurşun sıkamayacağını belirten İstanbul Merkez Komutanı Sadettin Tuğgeneral Saadettin Alp Ergin, “Unutmayacağız, unutturmayacağız. Üniforma giyen hainler asla asker olamazlar” diye konuştu.




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