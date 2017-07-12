15 Temmuz’u fotoğraflarla anlatan sergi Çekmeköy’de açıldı

Sergi, Ankara’dan İstanbul’a kadar birçok ilde çekilen fotoğraflarla o gece yaşananları gözler önüne serdi.

Çekmeköy Belediyesi tarafından hazırlanan hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesine ait fotoğraflardan oluşan 15 Temmuz Milli Direniş Sergisi’nin açılışı Doğa Parkı’nda gerçekleştirildi. Açılışa Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Çekmeköy Garnizon Komutanı Albay Yusuf Diker ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta FETÖ’nün gerçekleştirdiği hain darbe girişimi sonucu hayatını kaybeden şehitler anılırken, 15 Temmuz gecesinin unutturulmaması gerektiğine dikkat çekildi. Ardından Türkiye’nin dört bir yanında kalkışma gecesi çekilen fotoğrafların bulunduğu 15 Temmuz Milli Direniş Sergisi’nin açılış kurdelesi kesildi. Başkan Poyraz, sergi için oluşturulan anı defterini imzalayarak sergide yer alan fotoğraf ve karikatürleri inceledi. Açılışa katılan vatandaşlar sergiyi ilgiyle gezerken bazı çocukların dua etmesi dikkat çekti. Başkan Poyraz, ayrıca Cuma günü gerçekleştirilecek açılışla parkın adının Bingöl’de şehit olan Çekmeköylü Üsteğmen Arif Kalafat’ın adının da eklenerek Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı olarak değiştirileceğini açıkladı.

“Terör örgütünün bu ülkeye ne yapmak istediğini böyle resimlerle de anlamış olurlar”

15 Temmuz’un unutturulmaması ve gelecek nesillere anlatılmasının önemine dikkat çeken Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Biz insan olarak unutmaya çok meyilliyiz, onun için unutmamak ve unutturmamak için etkinlikler yapmamız lazım işte bunlardan bir tanesi de bizim sergimiz. 15 Temmuz’u birer kez daha onların nezdinde canlandırmış oluruz. Çünkü böyle hain bir terör örgütünün bu ülkeye ne yapmak istediğini böyle resimlerle de anlamış olurlar. Arife günü bu ülke için yine bir şehidimiz vardı, doğma büyüme Çekmeköylü bir üsteğmen Arif Kalafat çok değerli bir üsteğmenimiz Bingöl’de şehit oldu. Toplamda 180 dönümlük bir park burası Çekmeköy’de neredeyse insanımızın tamamının geldiği bir parka İnşallah cuma akşamı Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı olarak değiştireceğiz. Bundan sonrada Çekmeköylü olan çok değerli şehidimizin ailesini de çok sevinerek aldığımız bu karara mutluluklarını ifade ettiler” dedi.

“Sadece 15 Temmuz gecesi değil, biz her an 365 gün nöbetteyiz”

15 Temmuz için hazırlanan sergiden çok etkilendiğini ifade eden Neziha Keleş, "Tabi ki 15 Temmuz’u Rabbim bizlere yaşatmasın. Ben bugün yatağımda uyandıysam çocuklarımla, ailemle birlikte bunu 15 Temmuz şehit ve gazilerimize borçlu olduğumu düşünüyorum. Rabbim şer güçlere fırsat vermesin, ülkemiz çok yoğun ve zorlu bir süreçten geçiyor ama başaracak. Türk halkı hiçbir zaman bu oyuna gelmeyecek, biz vatanımızın bekçisiyiz. Sadece 15 Temmuz gecesi değil, biz her an 365 gün nöbetteyiz” ifadelerini kullandı.

“Tabi ki çok duygusal çok özel bir sergi”

Sergiyi gezmeye çocuğuyla birlikte gelen ve fotoğrafların hikayesini kızına anlattığını dile getiren Gonca İmamoğlu, “Tabi ki çok duygusal çok özel bir sergi. Şehit ve gazi yakınlarımıza bir teşekkür anlamında onlarla her zaman bir olduğumuzu onlara çok şey borçlu olduğumuz göstermek için bir sergi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz, unutmayacağız, unutturmayacağız” şeklinde konuştu.

15 Temmuz sergisinin açılışına katılan vatandaşlara Srebrenitsa Katliamının 22’nci yıl dönümü dolayısıyla Mehmet Koçak’ın kaleme aldığı Srebrenitsa Soykırımı isimli kitap da ücretsiz olarak dağıtıldı.