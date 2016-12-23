15 Temmuz’u resim ve kompozisyonlarla anlattılar

İSTANBUL (İHA) – Başakşehir’de düzenlenen 15 Temmuz temalı Resim ve Kompozisyon yarışması ödül töreni ile sona erdi. Yarışmaya katılan öğrenciler, 15 Temmuz gecsi yaşadıklarını ve hissetiklerini resim ve kompozisyonlarında anlattı.

Başakşehir okulları arasında düzenlenen ‘15 Temmuz Gecesi Şahit Olduklarım ve Hissettiklerim’ konulu resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen programda verildi. Başakşehir Belediyesi tarafından desteklenen yarışma YediHilal Başakşehir Şubesi ve Başakşehir İlçe Milli Eğitimin Müdürlüğü tarafından düzenlendi. İlçe genelinden 40 okulun katıldığı yarışma ilkokul-ortaokul ve lise kategorisinde gerçekleşti. Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezinde düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Yapıcı, Başakşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Haluk Dikbaş, YediHilal Genel Başkanı Mustafa Enesoğlu, YediHilal Başakşehir Şube Başkanı Nuri Atıcı, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile devam etti.



"İmanlı gençliğe sahip olduğu müddetçe bu ülke diz çökmeyecektir"

Programın açılış konuşmasını yapan YediHilal Başakşehir Şube Başkanı Nuri Atıcı, "15 Temmuz gecesi milletimiz hain bir saldırıya uğradı. Milletimiz kahramanca vatanını korudu. Bu kahramanlık destanının en önemli unsuru siz gençler oldu. Bizler dernek olarak bu kahramanlık destanını unutturmamak için bir yarışma düzenledik. Yarışmamıza destek sağlayan Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

YediHilal Genel Başkanı Mustafa Enesoğlu ise "Tarihin çok önemli bir döneminden geçiyoruz. Tarih kitaplarında okuduğumuz olaylar gibi bir dönemden geçiyoruz. Tarih şuurunu siz kardeşlerimize aktarmak adına bu programı düzenledik. Yaşadığımız anın kıymetini bilmek önemlidir. Sınırların yeniden çizileceği bir dönemin arifesindeyiz. Rabbimize şükrediyoruz ki bu millet İslam milleti olduğunu, imanlı bir millet olduğunu 15 Temmuz gecesi tüm dünyaya göstermiştir. Rabbim o gece milletimizin kalplerinden korkuyu aldı. Bizler, imanlı bir gençliğe sahip olduğu müddetçe bu ülke diz çökmeyecektir" ifadelerini kaydetti.



"15 Temmuz bir Çanakkale’dir"

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Yapıcı, "15 Temmuz bir işkâl girişimidir. Bu işkâl girişimi halen devam etmektedir. Bombalarla, ekonomik darboğazlarla bizi sindirmeye çalışıyorlar. Batı sömürgesinin güdümüne girmeyen bir tek Ankara kaldı. Direnen güç Ankara’dır, bu ülkedir. Her birimizin bir gayesi var, iyi bir meslek sahibi olmak, kariyer yapmak gibi. Eğer üzerinizde yaşayacağınız bir vatanınız yoksa özgürce bu topraklarda dolaşamıyorsanız bütün hedefleriniz çöpe gidecektir. Bugün Suriyeli kardeşlerimizin yaşadığı zorlukları hepimiz görüyoruz. Bu kardeşlerimizin düştüğü akıbet bizim için de planlanıyor. Biz ülke olarak varoluş gayesi içerisindeyiz, bunu siz gençler hiçbir zaman unutmayın. 15 Temmuz bir Çanakkale’dir" dedi.



"Bu alçakları yok edinceye kadar durmak yok"

Başakşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Haluk Dikbaş ise yaptığı selamlama konuşmasında şunları dile getirdi:

"Çok yakın bir zaman içerisinde acı tecrübe ettiğimiz 15 Temmuz’la ilgili bir yarışmanın ödül törenindeyiz. Bu döneme gelmeden önce sizlerin tarih kitaplarında okuduğu tarihlerden gelmek istiyorum. Sultan Abdülhamit, bir cihan sultanı yine bu şekilde palazlanmış bir grup tarafından indirilirken sesi çıkmayan bir kitle vardı. Bizim yazı dilimizi bir gecede değiştirdiler. Bir günde bizi cahil yaptılar bu millete operasyon çektiler yine ses çıkartılmadı. Ardından bir Başbakanı, Adnan Menderes’i bir gün içerisinde koltuktan indirdiler, darağacına götürdüler astılar. Kimsenin sesi çıkmadı, ihtilallerde kimsenin sesi çıkmadı. Ülkemizin kader çizgisini değiştirdiler, bu ülkenin insanlarını refleks veremez hale getirildi. O günlerden sonrada bir takım denemeler yapılmaya devam etti. Acılarımızı içimize attık, düzenimize sahip çıktık yeniden ayağa kalkmak için çaba sarf ettik. Biz 15 Temmuz’a gelemden önce bu alçak grupla paralel ihanet çetesiyle alakalı tedbirler almadık. Bunlar ise gizlenerek bizi nasıl öldüreceklerini planladılar. Bizim başımızdakileri nasıl öldüreceklerini planladılar, biz yine onların bu planlarını fark edemedik. Kardeş zannettik, vazgeçtiler zannettik, ipleri başkasına bağlı değil zannettik. Ta ki 15 Temmuz’a kadar. O gün Cumhurbaşkanımıza ölüm talimatını verdiler. İpini tutan iş birlikçileriyle birlikte ve halkın üzerine uçaklarıyla tanklarıyla ölüm yağdırdılar. Oysa bizi öldürmek isteyen uçakların sahipleri bizdik, tankların sahibi bizdik, silahların sahibi bizdik, bu alçakların maaşlarını biz verdik, üniformalarını biz aldık, yirmi sene biz okuttuk, biz eğittik. Şu anda bu alçaklar dış dünyada ve içimizde varlar ve bizden rahmet bekliyorlar, akrabalık bekliyorlar meslekte af bekliyorlar ama asla affetmeyeceğiz. Bunlar dışarıdan desteğe sahipler ve dışarıdan destekle darbe girişimini bir kez daha deneme ihtimalleri var. O yüzden bu alçakları yok edinceye kadar durmak yok, yola devam diyorum."

Programda 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan Emin Ertaş ve Danyal Şimşek o gece yaşadıklarını anlattı. Sanatçı Fethullah Badem de ezgileri ile programa katıldı.

‘15 Temmuz Gecesi Şahit Olduklarım ve Hissettiklerim’ konulu resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Başakşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Haluk Dikbaş ve protokol tarafından verildi.